Montante será destinado à ações de preservação da biodiversidade Crédito: Wilson Rodrigues

Órgãos ambientais foram contemplados, nesta quinta-feira (19), com um repasse de R$ 250 milhões, feito pela mineradora Samarco, destinados à conservação da fauna de animais marinhos e terrestres. A ação faz parte do apoio à recuperação da bacia hidrográfica e será direcionada tanto para áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em 2015, quanto para as que ficam próximas aos danos da tragédia, no Espírito Santo e em Minas Gerais.

A assinatura foi feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e pela mineradora Samarco, na sede do Ibama, em Brasília (DF).

A diretora de sustentabilidade da Samarco, Rosane dos Santos, explica que esse é um dos primeiros repasses que serão destinados para a recuperação do meio ambiente. O valor será direcionado para arcar com os custos de reconstrução e preservação da fauna e da flora, tanto na Bacia do Rio Doce quanto nas regiões próximas, no Espírito Santo e em Minas Gerais.

Your browser does not support the audio element. Acordo de Mariana - Samarco repassa R$ 250 milhões para ações ambientais

A Funbio é a instituição que receberá o montante. A entidade é uma associação civil sem fins lucrativo, que atua tanto no setor público quanto no privado, com a criação de mecanismos financeiros ágeis para a conservação da biodiversidade.

Ibama e ICMBio

O Ibama vai receber R$ 210 milhões, o que viabilizará a construção, compra de aparelhos e manutenção operacional de dois Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), um deles na Serra e outro em Nova Lima, em Minas Gerais, além de ações de educação. Também dá apoio à Rede Cetas, que trata animais silvestres resgatados, apreendidos e que são entregues voluntariamente, e os devolve para a natureza, ou para empreendimentos de fauna que possuem autorização.