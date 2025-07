Todas as telas contam. Mas só uma carrega o Brasil inteiro

Num ecossistema cada vez mais povoado por telas, plataformas e formatos de vídeo, um dado se impõe com força: o brasileiro ainda consome televisão — tradicional ou conectada — com uma intensidade que nenhuma outra mídia nem sequer se aproxima. O mais recente relatório da Kantar Ibope Media, divulgado em junho deste ano, revela que a média diária de consumo de vídeo via televisão é de 5h38 por pessoa. Isso é mais do que o dobro do tempo gasto em smartphones (1h24), tablets (1h55) e desktops (2h28) somados. A televisão continua sendo, com folga, o principal canhão de vídeo no Brasil.