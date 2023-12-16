TikTok: muito além das dancinhas

O TikTok é uma das plataformas de entretenimento que mais crescem no mundo, inclusive no Brasil, com milhares de contas novas sendo criadas diariamente.

Segundo um levantamento realizado pela Statista, empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores, o Brasil é o segundo país que mais usa o TikTok no planeta.

O sucesso dessa plataforma aconteceu de forma meteórica, a partir de coreografias e dancinhas que os usuários lançavam no aplicativo, que ganhou ainda mais força em 2020, no período de confinamento por conta da pandemia do coronavírus . Nessa fase turbulenta, a plataforma tornou-se um refúgio de lazer para muita gente, especialmente os mais jovens.

O crescimento do TikTok em tão pouco tempo possibilitou aos seus usuários e influenciadores bastante notoriedade, e até mesmo com vídeos não monetizados é possível alcançar retornos importantes.

Esse crescimento despertou o interesse de empresas de pequeno e médio portes e profissionais de diferentes segmentos a apostarem no aplicativo, com intuito demostrar seu trabalho e alcançar projeção profissional.

Diferentemente do que muitos pensam, o TikTok não é uma rede social, e sim uma comunidade, onde existem vários grupos de diversos segmentos.

Médicos, advogados, professores e arquitetos são alguns exemplos de profissionais que utilizam a comunidade para alavancar suas carreiras. Longe das populares dancinhas e performances coreográficas de fácil adesão, esses trabalhadores buscam mostrar, de forma leve e descontraída, todo o conhecimento que possuem sobre suas áreas, levando informação de credibilidade aos internautas.

Toda essa notoriedade ajuda a esses profissionais a se tornarem referências dentro das suas áreas de atuação. Ganham novos seguidores e aumentam a cartela de clientes, impulsionando suas carreiras.

É comum, por exemplo, ver médicos e demais profissionais de saúde no TikTok abordando temas relacionados às suas especialidades, que vão desde explicações sobre enfermidades, orientações sobre prevenção e respostas a dúvidas de usuários. E essa prática segue sendo aplicada em diversas outras áreas.

Isso mostra, portanto, a versatilidade das plataformas virtuais, onde diversão e trabalho podem andar juntos. Espaços originalmente pessoais e voltados exclusivamente para o entretenimento, agora despontam como oportunidades de negócios.

Segundo uma pesquisa de Consumidores PMEs 2022, conduzida pela Insites Consulting, 82% dos entrevistados contaram que descobriram alguma empresa de pequeno ou médio portes no TikTok, antes de vê-la em qualquer outro lugar. E 72% das pequenas e médias empresas afirmaram que a publicidade na plataforma as ajudou na conquista de novos clientes.

Logo do TikTok Crédito: Divulgação

O TikTok foi um dos assuntos debatidos no RD Summit 2023, maior evento de marketing, vendas e inovação da América Latina, que aconteceu no início de novembro, em São Paulo, e reuniu especialistas do Brasil e do exterior para discutirem sobre as principais tendências e potencialidades do marketing digital.

As atenções que hoje se voltam para o TikTok se justificam pelo potencial de oportunidades que ele pode gerar para em tantas áreas, inclusive para profissionais que buscam alavancar seus negócios e ainda nem sequer imaginam a gama de possibilidades e aptidões que essa comunidade oferece.