TikTok: muito além das dancinhas

O TikTok é uma das plataformas de entretenimento que mais crescem no mundo, inclusive no Brasil, com milhares de contas novas sendo criadas diariamente.



Segundo um levantamento realizado pela Statista, empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores, o Brasil é o segundo país que mais usa o TikTok no planeta.



O sucesso dessa plataforma aconteceu de forma meteórica, a partir de coreografias e dancinhas que os usuários lançavam no aplicativo, que ganhou ainda mais força em 2020, no período de confinamento por conta da pandemia do coronavírus. Nessa fase turbulenta, a plataforma tornou-se um refúgio de lazer para muita gente, especialmente os mais jovens.