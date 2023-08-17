Se for preciso parar uma cidade inteira para salvar uma vida, que a gente pare

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Quando paramos o fluxo de uma cidade para salvar uma vida em risco em cima de uma ponte, muitos demonstram arrogância e se esquecem da ponte que há entre nós. Da ponte que há em nós. Dos nossos nós!

Parar para cuidar!

Saúde mental é um problema de saúde pública, uma questão de saúde coletiva. É um sofrimento, e mesmo o desejo de eliminar tudo visando eliminar uma dor não é exclusividade de poucos.

Parar para entender!

Não é para chamar a atenção! Não é falta de Deus! Não é fingimento ou exagero!

Parar para respeitar!

Eis um convite para pensarmos sobre nossas prioridades e valores. Afinal, vivemos em uma sociedade que se move em um ritmo implacável voltado para metas, prazos e resultados, ignorando a vida, sonhos e afetos que residem em cada um de nós.

Parar para amar!

A empatia, a solidariedade e a compaixão são modos de se afetar com o outro e respeitar as batalhas invisíveis que cada um vive todos os dias.

Parar para respirar!

É um apelo para desacelerar e olhar ao redor, ver beleza onde todos veem apenas rotina.

Parar para transformar!

Não é apenas sobre interromper o fluxo do tempo, dos espaços, mas sobre interromper nossa própria pressa, nosso egoísmo e nossos distanciamentos.

Parar para salvar!