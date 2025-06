Saúde mental nas empresas: uma provocação à transformação cultural

Um levantamento conduzido pelo Ministério da Previdência Social mostrou que transtornos mentais, como ansiedade, estresse e depressão, foram a causa de 472.328 afastamentos do trabalho em 2024. O número representa um aumento de 68% em relação a 2023 e um crescimento de mais de 100% em uma década. Isso porque, em 2014, 203 mil brasileiros foram afastados de suas atividades laborais por questões relacionadas à saúde mental.



Os dados descrevem uma grave crise no Brasil, que pode ser explicada por uma série de fatores, tais como o luto após as 700 mil mortes por Covid-19, o estresse emocional após o isolamento social, o aumento do custo de vida, o fim de relacionamentos, etc. Diante desse cenário, o Ministério do Trabalho atualizou a Norma Reguladora NR-01, que dispõe sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho.

Trata-se de um reconhecimento formal de que fatores como assédio moral, estresse ocupacional, metas abusivas, jornadas exaustivas e relações interpessoais tóxicas impactam diretamente a saúde mental dos colaboradores e, por consequência, afetam a produtividade e a sustentabilidade das organizações. É, sem dúvidas, um divisor de águas no universo corporativo.

Com a atualização da NR-01, as empresas precisarão identificar a existência de riscos psicossociais nas atividades desempenhadas por seus colaboradores, tais como pressão exagerada por metas e resultados, jornadas de trabalho prolongadas, conflitos entre profissionais, assédios, etc. Caso tais riscos sejam detectados, caberá à empresa desenvolver e implementar ações para minimizar ou até mesmo neutralizar essas situações.

Neste primeiro ano, a norma terá apenas finalidade orientativa e educativa. Será um período para as empresas e os trabalhadores se adequarem às regras previstas e realizar as mudanças necessárias. O poder público, por sua vez, ficará responsável pela publicação de um guia oficial para a gestão de riscos psicossociais e de manual técnico detalhado, bem como a criação de um grupo de trabalho formado por representantes das empresas, dos trabalhadores e do governo para o acompanhamento e a orientação da aplicação da NR-01.

A partir de 26 de maio de 2026, a NR-01 entrará em vigor, o que significa que o Ministério do Trabalho passará a fiscalizar os ambientes laborais, principalmente por meio de denúncias. Se comprovadas as irregularidades que prejudiquem a saúde mental dos funcionários, as empresas poderão receber multas que variam entre R$ 500 e R$ 6 mil por cada caso detectado.

Trabalho e saúde mental. Crédito: Freepik

A inclusão dos riscos psicossociais como exigência normativa não é apenas uma obrigação legal, mas é também uma provocação à transformação cultural nas organizações. Adaptar-se a essas mudanças é, acima de tudo, uma oportunidade de fortalecer ambientes mais humanos, colaborativos, produtivos e sustentáveis. Colocar as pessoas no centro é o caminho mais inteligente para chegar a esse objetivo.

Cabe agora aos gestores, líderes e profissionais de saúde e segurança do trabalho assumirem esse protagonismo com responsabilidade e visão de futuro. Assim, será possível transformar a realidade do mercado de trabalho atual e contar com profissionais psicologicamente mais saudáveis.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

