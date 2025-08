Retrofit é solução para falta de imóveis corporativos na Grande Vitória

Com a retomada do trabalho presencial desde o fim da pandemia, o mercado imobiliário corporativo da Grande Vitória sente os efeitos de uma nova demanda. Muitas empresas retornaram suas atividades aos escritórios, motivadas pela necessidade de fortalecer a cultura organizacional, estimular a colaboração entre equipes e aumentar o engajamento e a produtividade.



Esse movimento refletiu não apenas na retomada pela procura por espaços comerciais, mas na busca por espaços que propiciem um ambiente mais moderno, convidativo e favorável à essa conexão desejada pelas organizações. Segundo análise da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), a procura por salas comerciais cresceu significativamente em 2024, gerando um cenário de escassez de imóveis bem localizados e com infraestrutura adequada e atrativa em 2025. A falta de opções abre uma janela de oportunidade para proprietários de edifícios corporativos mais antigos.