Registro de imóveis brasileiro reduz riscos de crise como a da  Evergrande

A Evergrande é a segunda maior companhia do mercado chinês. Fundada em 1996, a empresa alcançou a prosperidade no mercado imobiliário e assina projetos de construção em 280 cidades do país. Além disso, tem uma subsidiária no mercado de veículos elétricos, uma empresa de mídia, um parque de diversões e um time de futebol.

Recentemente, a empresa foi expandida e caiu em um endividamento recorde: mais de US$ 300 bilhões em débitos abertos, com juros acima da capacidade de pagamento. E isso não é incomum. Muitas empresas de construção somam dívidas altas, já que é preciso financiar projetos e aguardar o recebimento aos poucos. O problema foi que a Evergrande comprometeu demais o caixa, isso somado à pandemia, que prejudicou o faturamento, uma verdadeira bola de neve.

Agora, prevê-se um calote gigantesco pela também gigante Evergrande. Os efeitos disso refletem no mercado chinês e em todo o mundo. À nível mundial, o risco é de paralisação das atividades dos principais parceiros comerciais da China. Além disso, o setor é um dos principais consumidores de commodities e a queda das cotações internacionais pode impactar países exportadores, como o Brasil.

A crise atual vem sendo comparada com a crise do subprime americano de 2008. Isso porque as duas foram causadas por títulos lastreados em dívidas que, no setor imobiliário, depois se tornaram créditos podres e dívidas de difícil pagamento. E mais, ambas foram pautadas em títulos que circulam em Shadow Bankings, ou seja, em um mercado que ocorre à margem dos grandes bancos e, consequentemente, de menor controle.