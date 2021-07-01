Quando assunto é segurança no trabalho, responsabilidade é de todos

Equipamentos de proteção individual (EPIs) são itens obrigatórios em qualquer empresa Crédito: Pressfoto/ Freepik

A segurança é uma preocupação significativa e constante para quem se atenta com a operação da empresa. Em alguns casos, negligenciar as práticas de segurança coloca outras pessoas em risco. Certos hábitos podem proteger, enquanto outros podem aumentar o risco.

Quem gerencia uma planta industrial, independentemente do tamanho, deve estar preocupado com a segurança da coletividade. Essa responsabilidade começa com os dirigentes da empresa, ainda que seja um pequeno empreendimento, localizado em um pequeno espaço e uma quantidade reduzida de trabalhadores.

É claro que a integridade de todos os envolvidos é o mais importante, mas se os responsáveis pela empresa instigam uma mudança cultural, os benefícios podem incluir maior fidelidade à marca e resultados financeiros mais elevados.

Quando se fala em segurança, o que não pode faltar são os equipamentos de proteção individual (EPIs), itens obrigatórios em qualquer empresa que apresenta riscos aos trabalhadores. Operar sem EPI é colocar a si mesmo e também outras pessoas em risco. Os funcionários precisam receber informações claras sobre a importância e a responsabilidade com os equipamentos de segurança e os gestores precisam garantir que as regras sejam rigorosamente cumpridas.

Para que tudo ocorra dentro do esperado, a melhor prática é chamar a atenção para quaisquer anomalias que possam ocorrer no cumprimento do trabalho. E todos precisam colaborar. Ignorar pequenas irregularidades, como pregos projetando-se do chão, líquido derramado ou equipamento com defeito, por exemplo, pode aumentar o risco de um acidente de grandes proporções.

Aos gestores, é importante que criem uma cultura que possibilite a qualquer trabalhador relatar anomalias e que estas sejam corrigidas em tempo hábil.