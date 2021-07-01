Quando assunto é segurança no trabalho, responsabilidade é de todos

A segurança é uma preocupação significativa e constante para quem se atenta com a operação da empresa. Em alguns casos, negligenciar as práticas de segurança coloca outras pessoas em risco. Certos hábitos podem proteger, enquanto outros podem aumentar o risco.
Quem gerencia uma planta industrial, independentemente do tamanho, deve estar preocupado com a segurança da coletividade. Essa responsabilidade começa com os dirigentes da empresa, ainda que seja um pequeno empreendimento, localizado em um pequeno espaço e uma quantidade reduzida de trabalhadores.
É claro que a integridade de todos os envolvidos é o mais importante, mas se os responsáveis pela empresa instigam uma mudança cultural, os benefícios podem incluir maior fidelidade à marca e resultados financeiros mais elevados.
Quando se fala em segurança, o que não pode faltar são os equipamentos de proteção individual (EPIs), itens obrigatórios em qualquer empresa que apresenta riscos aos trabalhadores. Operar sem EPI é colocar a si mesmo e também outras pessoas em risco. Os funcionários precisam receber informações claras sobre a importância e a responsabilidade com os equipamentos de segurança e os gestores precisam garantir que as regras sejam rigorosamente cumpridas.
Para que tudo ocorra dentro do esperado, a melhor prática é chamar a atenção para quaisquer anomalias que possam ocorrer no cumprimento do trabalho. E todos precisam colaborar. Ignorar pequenas irregularidades, como pregos projetando-se do chão, líquido derramado ou equipamento com defeito, por exemplo, pode aumentar o risco de um acidente de grandes proporções.
Aos gestores, é importante que criem uma cultura que possibilite a qualquer trabalhador relatar anomalias e que estas sejam corrigidas em tempo hábil.
A segurança é um dever de todos e, se um deixar de cumprir sua parte, o todo é comprometido. E quando o assunto é segurança, uma falha pode colocar em risco a vida dos demais. E a vida, acima de tudo, deve ser nossa maior prioridade!