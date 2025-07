Projeto do ES propõe reduzir tempo de espera de consultas pelo SUS

Um dos maiores problemas enfrentados pelos usuários do SUS é a demora na marcação de consultas, exames e cirurgias. De um lado, a urgência (realidade de muitos casos); de outro, a burocracia que pode custar a dignidade, a saúde e até mesmo a vida. Nesse contexto, desponta uma necessidade bastante evidente da implantação de políticas e ajustes na legislação que promovam maior agilidade no atendimento.

No Espírito Santo, tramita na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei (PL) 297/2025, que define prazos para o agendamento e a realização de consultas com especialistas pelo SUS. E após o agendamento, a consulta também deverá ocorrer dentro de um prazo de 15 dias. Esses prazos valem para todas as especialidades médicas.