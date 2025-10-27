Fábio Oliveira
Autor(a) Convidado(a)
É especialista em vendas e liderança comercial, palestrante e mentor de equipes de alta performance. É um dos nomes confirmados do Act!on Experience 2025.

Por que alguns negócios prosperam enquanto outros desaparecem

Pesquisa do IBGE mostra que 60% das empresas fecham antes de cinco anos; o segredo da sobrevivência pode estar na força das vendas e na mentalidade empreendedora

  • Fábio Oliveira É especialista em vendas e liderança comercial, palestrante e mentor de equipes de alta performance. É um dos nomes confirmados do Act!on Experience 2025.
Publicado em 27/10/2025 às 11h30

Cerca de 60% das empresas no Brasil encerram suas atividades antes de completar cinco anos. Isso é o que mostra a pesquisa “Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo 2022”, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses números evidenciam que simplesmente “estar no mercado” não é suficiente; é preciso uma engrenagem que impulsione o crescimento, gere resultados e seja consistente.

O grande erro é que muitas pessoas subestimam as vendas, acreditando que se trata apenas da troca de produtos ou serviços por dinheiro. Mas a verdade é que essa atividade exige uma estrutura operacional sólida, capaz de sustentar um negócio lucrativo, previsível e em constante evolução.

A tecnologia é um importante aliada para aumentar as vendas (Imagem: Surasak_Ch | Shutterstock)
Vendas são a forma mais acessível e democrática de transformar vidas. Crédito: Surasak_Ch | Shutterstock

Vender não é apenas persuadir, é entender o comportamento humano, identificar as dores, gerar valor e construir confiança. Uma empresa centrada em vendas sabe que cada interação com o cliente é uma oportunidade de avanço, e que o futuro do negócio é moldado pelas decisões comerciais tomadas hoje.

Muitas empresas são projetadas para funcionar, mas não para vender. A operação responde à demanda; já o setor comercial é quem a estimula. Quando essa lógica se inverte, o crescimento emperra: decisões internas dominam, burocracias se multiplicam e o mercado se distancia.

Negócios verdadeiramente voltados ao cliente não esperam passos perfeitos, mas provocam o movimento, antecipam objeções, testam hipóteses e ajustam a rota o tempo todo. Vender bem exige uma cultura que valorize o aprendizado constante, a escuta ativa e a coragem de enfrentar os “nãos” sem perder o foco.

Veja também

Nem tudo é o tarifaço dos EUA. Agronegócio do ES sofre com tarifas no mundo todo

E mais: não é apenas a empresa que se transforma quando foca em vendas, são também as pessoas. Vendas são a forma mais acessível e democrática de transformar vidas. É uma escola de resiliência, adaptação, mentalidade forte e superação. Por meio das vendas, é possível alcançar níveis de crescimento pessoal que antes pareciam inimagináveis.

Eu sou a prova viva disso. Eu era gago, tímido, nascido em condições simples, “órfão de pai vivo” e sem muitas perspectivas. Mas fui aprendendo a enfrentar os desafios das vendas, lidando com rejeições, conhecendo sobre pessoas e construindo credibilidade. Esses fatores foram fundamentais para que eu conseguisse transformar completamente minha trajetória.

No Brasil competitivo de hoje, onde as margens estão cada vez mais apertadas e os consumidores exigentes demandam valor real, as empresas que prosperam serão aquelas que entenderem que vender não é uma função operacional: é a base do negócio. Quem internaliza essa verdade não apenas domina mercados, mas constrói o futuro com solidez e propósito.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Brasil Economia Ibge

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.