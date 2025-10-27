Por que alguns negócios prosperam enquanto outros desaparecem

Cerca de 60% das empresas no Brasil encerram suas atividades antes de completar cinco anos. Isso é o que mostra a pesquisa “Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo 2022”, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses números evidenciam que simplesmente “estar no mercado” não é suficiente; é preciso uma engrenagem que impulsione o crescimento, gere resultados e seja consistente.



O grande erro é que muitas pessoas subestimam as vendas, acreditando que se trata apenas da troca de produtos ou serviços por dinheiro. Mas a verdade é que essa atividade exige uma estrutura operacional sólida, capaz de sustentar um negócio lucrativo, previsível e em constante evolução.

Vendas são a forma mais acessível e democrática de transformar vidas. Crédito: Surasak_Ch | Shutterstock

Vender não é apenas persuadir, é entender o comportamento humano, identificar as dores, gerar valor e construir confiança. Uma empresa centrada em vendas sabe que cada interação com o cliente é uma oportunidade de avanço, e que o futuro do negócio é moldado pelas decisões comerciais tomadas hoje.

Muitas empresas são projetadas para funcionar, mas não para vender. A operação responde à demanda; já o setor comercial é quem a estimula. Quando essa lógica se inverte, o crescimento emperra: decisões internas dominam, burocracias se multiplicam e o mercado se distancia.

Negócios verdadeiramente voltados ao cliente não esperam passos perfeitos, mas provocam o movimento, antecipam objeções, testam hipóteses e ajustam a rota o tempo todo. Vender bem exige uma cultura que valorize o aprendizado constante, a escuta ativa e a coragem de enfrentar os “nãos” sem perder o foco.

E mais: não é apenas a empresa que se transforma quando foca em vendas, são também as pessoas. Vendas são a forma mais acessível e democrática de transformar vidas. É uma escola de resiliência, adaptação, mentalidade forte e superação. Por meio das vendas, é possível alcançar níveis de crescimento pessoal que antes pareciam inimagináveis.

Eu sou a prova viva disso. Eu era gago, tímido, nascido em condições simples, “órfão de pai vivo” e sem muitas perspectivas. Mas fui aprendendo a enfrentar os desafios das vendas, lidando com rejeições, conhecendo sobre pessoas e construindo credibilidade. Esses fatores foram fundamentais para que eu conseguisse transformar completamente minha trajetória.

No Brasil competitivo de hoje, onde as margens estão cada vez mais apertadas e os consumidores exigentes demandam valor real, as empresas que prosperam serão aquelas que entenderem que vender não é uma função operacional: é a base do negócio. Quem internaliza essa verdade não apenas domina mercados, mas constrói o futuro com solidez e propósito.

