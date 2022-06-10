Plano de saúde: rol taxativo da ANS é morte

Rol taxativo significa falta de empatia, de amor ao próximo, na verdade é total falta de amor à vida Crédito: Freepik

Nos últimos dois anos, passamos por uma situação que levou à reflexão do sentido da vida, muitas pessoas perderam suas famílias devido à Covid-19 . Mas todas essas vidas perdidas não alcançaram a sensibilidade de todos, como por exemplo os senhores ministros do STJ. Ao julgar o rol da ANS como taxativo , os ministros do STJ mostraram que não estão preocupados com a saúde do nosso país, mas sim em garantir que os planos de saúde aumentem ainda mais seus lucros. A população brasileira vem passando por muitas dificuldades como o desemprego, os preços dos produtos básicos com preços exorbitantes, entre outras coisas.

Como mãe de autista posso dizer que faço um sacrifício enorme para manter um plano de saúde para que meu filho tenha as terapias que ele necessita para seu desenvolvimento e conheço famílias que passam por privações básicas para pagar o plano de saúde pensando no tratamento do filho (a) com TEA.

Agora com esse rol taxativo o que será dessas crianças? Nas clínicas particulares já existe lista de espera sem falar nas Apaes e Amaes, imagino como ficará mais difícil agora. Muitas crianças terão que parar com as terapias se o plano negar atendimento, outras que não chegarão nem a fazer alguma terapia. Dizer que se o plano não cobrir é para recorrer ao SUS é uma piada, pois o SUS não consegue atender o básico, como vai garantir os tratamentos que possam não constar no rol da ANS?

Onde há, no Brasil, essa facilidade em conseguir terapias ou tratamentos pelo SUS? Porque existem crianças há dois anos esperando uma consulta com o neuropediatra, falo de neuropediatra por causa do meu convívio com crianças especiais, sem falar que existem outras tantas pessoas morrendo na fila do SUS.

Entretanto, senhores ministros, quero lembrá-los que não temos cartão corporativo ilimitado, salários com valores exorbitantes entre tantos benefícios, a maioria da população brasileira sobrevive com salário mínimo que mal dá para comprar a cesta básica, quando pagamos plano de saúde é na expectativa de fornecer um pouco de dignidade a nossas famílias, uma vez que o Estado não oferece. No brasil plano de saúde não é luxo e sim necessidade. STJ, será que não basta a fome e a miséria do nosso país? Rol taxativo significa falta de empatia, de amor ao próximo, na verdade é total falta de amor à vida.