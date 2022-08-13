Os médicos da alma: o que faz um psiquiatra se destacar

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Poucas vezes vi meu trabalho ser definido de maneira tão sucinta. De fato, o exercício da Psiquiatria exige do profissional o encontro de duas expertises, a de um excelente clínico e a de habilidade de escutar o outro, muitas vezes sendo capaz de abandonar seus valores, temporariamente e por um ótimo motivo, com a finalidade de compreender a diferença, o que podemos chamar de um exercício do respeito mútuo. Daí nasce a empatia e o verdadeiro diálogo, tão ausente ultimamente.

Como se vê, o instrumento fundamental na arte da medicina é acima de tudo a linguagem, essa tecnologia que passa desapercebida muitas vezes, mas que nos torna especial como humanos. Para compreender o aspecto artístico da medicina basta lembrar da necessidade de sustentação subjetiva das condutas para serem seguidas e da dificuldade de repassar esse ensinamento, uma vez que é peculiar a cada profissional.

Estar atento a esses aspectos pode ser decisivo para o sucesso de um tratamento, pois as razões que explicam o efeito dele vão muito além do efeito intrínseco de um método terapêutico, indo desde a história natural daquela doença até a arte do terapeuta, passando por outras explicações que não cabem aqui.

No entanto, a satisfação do paciente nem sempre é sinônimo de boa prática médica. Além do aspecto humano, o profissional médico deve deter conhecimento técnico e científico, constantemente atualizado, sendo capaz de traduzir e separar aquelas informações com boa evidência ou não de eficácia, afinal a razão é inegociável, e cabe ao profissional o valor ético de transmitir isso a quem lhe pede ajuda.

É bom lembrar, sempre, que a essência do juramento de Hipócrates, repetido a cada formatura de uma turma de medicina, é nortear o comportamento do médico para que atue dentro e para os valores da comunidade em que está inserido.