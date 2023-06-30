Obsolescência programada: a tecnologia a favor da deslealdade com os consumidores

Todo produto possui uma vida útil, que é o tempo médio que ele resiste ao uso antes de se desgastar ou apresentar problemas que o levem a não atingirem o fim econômico a que se destina. É o que se chama de obsolescência, que pode ser categorizada em dois grandes grupos: a obsolescência tecnológica e a obsolescência programada.

Excetuando a natural obsolescência tecnológica ou funcional, que é a substituição de produtos por outros em virtude de novas tecnologias que a humanidade desenvolve com o tempo, a obsolescência programada é uma prática desleal que consiste em mecanismos utilizados por alguns fabricantes para induzir o consumidor a comprar o mesmo produto várias vezes, encurtando o ciclo produtivo do capital.

De modo geral, são exemplos desses mecanismos a obsolescência de qualidade, que consiste em fabricar produtos frágeis para se deteriorarem mais rápido, ou com problemas pré-constituídos, programados para se apresentar após o término da garantia; a obsolescência de função, que caracteriza-se pelo lançamento de produtos novos aos poucos no mercado, com pequenos upgrades, para induzir o consumidor a comprar um produto supostamente mais funcional, sendo que a empresa já detinha a tecnologia para fazê-los; a obsolescência psicológica, que ocorre quando o fornecedor utiliza da publicidade para levar os consumidores, principalmente os jovens, a sentir a necessidade de trocar seus produtos em boas condições de uso, por modelos mais novos, por estarem supostamente "fora de moda"; e a obsolescência de design, que se dá quando o fabricante lança produtos que desempenham as mesmas funções, mas com design diferente, levando o consumidor a crer que são melhores, mais modernos ou de mais qualidade.

Não raras vezes, a obsolescência de qualidade pode esbarrar na garantia legal (art. 18 do Código de Defesa do Consumidor) ou contratual do produto, obrigando o fornecedor a repará-lo ou substituí-lo, ou até mesmo fora do prazo de garantia, por determinação judicial, levando-se em consideração o vício oculto, a má-fé do fabricante ou o tempo médio de vida útil.

A fim de esquivar-se desse obstáculo legal que visa equilibrar as relações de consumo, pode estar surgindo uma nova modalidade de obsolescência, a obsolescência estética, que consiste na fabricação dos mais diversos tipos de produtos com pequenos componentes que se desgastam sozinhos em curto espaço de tempo e tornam o produto anti-estético, com aparência de velho ou desgastado, mas sem interferir na sua utilidade, levando o consumidor a substituí-lo por outro mais novo e bonito, meramente.

Uma pequena estampa em uma camisa, a logomarca do fabricante em um tênis, uma parte de um produto que se desbota, a pintura de um veículo que perde o brilho com mais rapidez são alguns exemplos. Note que nesses casos o produto continua desempenhando suas funções, mas ele fica, na acepção da palavra, feio.

Existem, em algumas empresas, departamentos de desenvolvimento dedicados a estudar exatamente o tempo de desgaste de materiais e inseri-los cirurgicamente nos produtos, com a precisão temporal quase exata do início da deterioração do item.

O dano que essa prática de aumento artificial da demanda causa na sociedade vai além da má-fé com o consumidor, mas passa pelo incentivo ao consumo exagerado, ao gasto desnecessário dos mais diversos recursos, inclusive hídricos e energéticos chegando ao – talvez mais grave – dano ambiental, sob a perspectiva do descarte de toda a sorte de materiais e a consequente poluição do planeta.

Essa escalada capitalista de consumo cada vez mais substitui as necessidades humanas pelas necessidades da indústria, onde o valor de troca toma o lugar do valor do uso e consumo serve ao capital, ao invés do contrário.

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Nesse cenário, as empresas que prezam pela durabilidade de seus produtos ampliarão seu know-how no mercado e podem majorar suas vendas com o redirecionamento de sua publicidade com foco na qualidade.