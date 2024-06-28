O terror do aumento do preço dos alimentos e o impacto para os brasileiros

Os bares e restaurantes estão adotando uma estratégia cautelosa em relação ao repasse de preços, numa tentativa de manter sua clientela em meio a esse cenário de baixa no movimento. Com essa tentativa de reverter a situação, estes estabelecimentos se encontram com margens de lucro extremamente apertadas. É urgente que os empresários do setor busquem um aumento de produtividade em suas operações.