Assim como Tiradentes, precisamos lutar por uma carga tributária mais justa

A provocação é proposital. Herói da Inconfidência Mineira e considerado mártir da luta pela independência do Brasil, Tiradentes morreu lutando contra a tributação injusta e excessiva que era imposta na época pela Fazenda Nacional, então representada pelo Império Português.
Na época, o Brasil colonial sofria com a exploração econômica por parte de Portugal, que exigia um quinto de toda a produção de ouro encontrada no país. Revoltados, Tiradentes e seus companheiros mineiros evidenciaram a insatisfação da população em relação aos altos impostos e à falta de representatividade política. E séculos após a morte de Tiradentes, a carga tributária no Brasil segue sendo um dos pontos de maior preocupação para a sociedade. O tema é sensível e complexo e impacta diretamente a vida de todos os cidadãos.
Atualmente, a carga tributária brasileira supera os 40% do Produto Interno Bruto (PIB), o que a coloca entre as mais altas do mundo. Esse alto índice de tributação afeta diretamente a vida dos cidadãos, impactando o custo de vida, a competitividade das empresas e o crescimento econômico do país. Muitas vezes, o peso dos impostos recai de forma desigual sobre a população, penalizando principalmente os mais vulneráveis e dificultando o acesso a bens e serviços essenciais.
Há de se ressaltar que a arrecadação de impostos é fundamental para o funcionamento do Estado e para a prestação de serviços públicos à população, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Porém, a questão central está na forma como esses recursos são arrecadados e utilizados pelo governo. No caso do Brasil, o crescimento da carga tributária não foi suficiente para equilibrar as contas públicas e combater o déficit fiscal.
Ao longo dos anos, o governo tem aumentado a tributação como forma de tentar equilibrar as contas, porém sem um efetivo controle dos gastos públicos e sem medidas eficazes de combate à corrupção, o resultado tem sido aumento da dívida pública e da instabilidade econômica. Além disso, a complexidade e a burocracia do sistema tributário brasileiro também contribuem para dificultar a vida dos contribuintes e das empresas.
Para resolver esses problemas, é necessário um esforço conjunto de todos os setores da sociedade e do governo. É preciso uma revisão profunda do sistema tributário, simplificando a carga de impostos e tornando-a mais justa e progressiva. Também é fundamental aumentar a transparência na gestão dos recursos públicos, fortalecer os mecanismos de controle e fiscalização e combater a sonegação e a evasão fiscal.
É importante lembrar que a questão dos impostos não se resume apenas à arrecadação de recursos, mas está diretamente ligada à cidadania, à justiça social e ao desenvolvimento econômico do país. Tiradentes lutou por um sistema tributário mais justo e representativo, e cabe a nós, cidadãos e governantes, continuarmos nessa busca de um Brasil mais justo, próspero e equilibrado. A luta de Tiradentes, morto há mais de 200 anos, é hoje a mesma luta de todos nós.