Assim como Tiradentes, precisamos lutar por uma carga tributária mais justa

A provocação é proposital. Herói da Inconfidência Mineira e considerado mártir da luta pela independência do Brasil , Tiradentes morreu lutando contra a tributação injusta e excessiva que era imposta na época pela Fazenda Nacional, então representada pelo Império Português.

Na época, o Brasil colonial sofria com a exploração econômica por parte de Portugal, que exigia um quinto de toda a produção de ouro encontrada no país. Revoltados, Tiradentes e seus companheiros mineiros evidenciaram a insatisfação da população em relação aos altos impostos e à falta de representatividade política. E séculos após a morte de Tiradentes, a carga tributária no Brasil segue sendo um dos pontos de maior preocupação para a sociedade. O tema é sensível e complexo e impacta diretamente a vida de todos os cidadãos.

Há de se ressaltar que a arrecadação de impostos é fundamental para o funcionamento do Estado e para a prestação de serviços públicos à população, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Porém, a questão central está na forma como esses recursos são arrecadados e utilizados pelo governo. No caso do Brasil, o crescimento da carga tributária não foi suficiente para equilibrar as contas públicas e combater o déficit fiscal.

Para resolver esses problemas, é necessário um esforço conjunto de todos os setores da sociedade e do governo. É preciso uma revisão profunda do sistema tributário, simplificando a carga de impostos e tornando-a mais justa e progressiva. Também é fundamental aumentar a transparência na gestão dos recursos públicos, fortalecer os mecanismos de controle e fiscalização e combater a sonegação e a evasão fiscal.