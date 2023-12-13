O que precisa mudar para o sistema de transporte público melhorar

Aprendemos que as adversidades do transporte urbano têm uma dimensão social que afeta a saúde e a qualidade de vida da nossa população. Na nossa região metropolitana, os transportes coletivos são pouco eficientes e caros, tanto pelos fartos subsídios neles aplicados, quanto pela baixa qualidade dos serviços oferecidos, promovendo uma fuga progressiva de passageiros.

Apesar da insustentabilidade financeira e operacional do nosso transporte de massa ser anterior à pandemia Covid , se agravou com ela e até agora nenhuma discussão abrangente sobre a mudança do sistema foi trazida ao debate com a sociedade civil organizada.

Nos tempos de Covid, o colapso do sistema foi uma sentença proferida. As restrições atingiram impiedosamente nosso já fragilizado serviço de transporte coletivo e ameaçou a mobilidade da população das nossas cidades.

Mesmo com a atividade econômica retornando ao normal, o transporte coletivo ainda levará mais tempo para se recuperar, pois a população foi se adequando a outras opções de deslocamento.

Concomitantemente, concessionários do transporte público negociam pacotes de salvamento financeiro de forma a permitir a continuidade dos seus serviços em modos tradicionais. Observamos esforços dramáticos na tentativa de sobrevida de algumas empresas, que dificilmente subsistirão ao impacto recebido. A resolução exclusivamente financeira de um sistema que já estava à beira do colapso se torna inviável a curto, médio e longo prazo. Será apenas uma luta quixotesca.

A realidade não sabe esperar, exige mudanças estruturais de todo o sistema de transporte público. Novas licitações sobre os sistema de transporte coletivo obrigatoriamente terão que ser feitas sob novas bases, com dados atualizados de origem e destino, com novos modelos contratuais e metas operacionais claras, já que não se pode evitar o financiamento público a esses serviços.

Além disso, todos os modais em operação terão que ser integrados ao sistema de transporte público de massa. Também será imprescindível a coordenação e regulamentação pelas prefeituras dos transportes alternativos para pequenas distâncias, devidamente integrados, facilitando o acesso dos usuários à rede, além de resolver o “gap” da primeira e última milhas.

Neste olhar, incluem-se as soluções com baixa capacidade, que terão papel relevante na eliminação de gargalos, pois são seguras, rápidas, sustentáveis e não promovem aglomerações.

Ônibus do sistema Transcol circulando, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Arrazoamos apenas situações que, entre tantas, requerem um enfrentamento sério, abrangente, transparente e pragmático. Trouxemos algumas propostas alternativas para a reestruturação e sustentabilidade de um sistema que enfrenta problemas históricos de eficiência e qualidade do serviço. Seguramente não poderemos negligenciar a perspectiva da otimização do uso das vias, melhorando o fluxo de tráfego, reduzindo o tempo de viagem dos coletivos e proporcionando melhores atributos aos serviços ofertados.