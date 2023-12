O que precisa mudar para o sistema de transporte público melhorar

Aprendemos que as adversidades do transporte urbano têm uma dimensão social que afeta a saúde e a qualidade de vida da nossa população. Na nossa região metropolitana, os transportes coletivos são pouco eficientes e caros, tanto pelos fartos subsídios neles aplicados, quanto pela baixa qualidade dos serviços oferecidos, promovendo uma fuga progressiva de passageiros.



Apesar da insustentabilidade financeira e operacional do nosso transporte de massa ser anterior à pandemia Covid, se agravou com ela e até agora nenhuma discussão abrangente sobre a mudança do sistema foi trazida ao debate com a sociedade civil organizada.