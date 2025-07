O que é 'inclusificar' e como colocar em prática nas empresas

Quero dividir com você alguns aprendizados sobre um termo que me era desconhecido até pouco tempo: "inclusificar". Descobri a expressão no livro Inclusifique da pesquisadora Stefanie K. Johnson.



A autora partiu de uma pergunta instigante: o que líderes de destaque fazem para obter resultados em ambientes diversos?



Se diversidade é convidar para a festa e inclusão é chamar para dançar (como bem definiu Verna Myers, VP de Inclusão da Netflix), então "inclusificar" seria o quê?