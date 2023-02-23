O polemista e os moinhos de vento

Depois de se apresentar como intimorato defensor de todos os governadores e dos representantes da indústria local, o bravo polemista levanta seus argumentos em defesa do estado. E o que se aprende é que é um estado fortemente dependente de produtos primários, longe da “maior sofisticação e resiliência do seu setor secundário de atividade econômica”. Depois de uma frase retórica como esta, na chamada do artigo, achei que iria mostrar a resiliência e a sofisticação. Que nada! Os fatores que levaram à desindustrialização, segundo ele, foram:

Os campos de petróleo capixabas perderam capacidade produtiva, esvaziando a indústria de petróleo e gás. Os impactos da tragédia de Mariana e Brumadinho. A indústria capixaba “é muito conectada com a economia global”. Pode-se ser conectada participando das cadeias de produção globais,. Mas, segundo ele, o destaque são… commodities.