O poder da massagem como recurso terapêutico

Técnica milenar originária na China, há comprovação de que a massagem também já era utilizada na Grécia e na Roma antigas, extrapolando o relaxamento e sendo usada como meio para prevenir e curar doenças. “O médico deve ter habilidade na fricção, já que a fricção pode unir uma junta que está com folga e afrouxar uma junta que está rígida demais”, escreveu na época Hipócrates, um dos responsáveis pela criação do conceito atual de medicina.

Atualmente, a massagem vem sendo reconhecida como uma das terapias mais eficazes para a prevenção de doenças, alívio das dores e bem-estar de modo geral. Ela trabalha o indivíduo de forma holística, o tornando consciente do seu corpo, respiração e das cargas emocionais.

As diversas modalidades de massagem – como relaxante, modeladora, drenagem, terapêutica, ayurvédica, craniana e shiatsu – proporcionam benefícios físicos e psicológicos. É o que mostram diversos estudos de diferentes países.

Uma pesquisa australiana, por exemplo, descobriu que uma massagem muscular de 10 minutos após um treino pode reduzir a dor em 30%. Outro estudo constatou que os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, caíram 31% após uma massagem, enquanto os níveis de hormônios do bem-estar, como dopamina e serotonina, aumentaram na mesma proporção, isso porque a massagem aumenta o fluxo sanguíneo em áreas do cérebro associadas à regulação do humor.

Reflexologia, massagem nos pés Crédito: Shutterstock

Não à toa, a procura por esse serviço registrou crescimento durante a pandemia de Covid-19. Segundo o aplicativo para contratação de serviços da América Latina, GetNinjas, a busca por terapias alternativas como acupuntura, massagem estética, massagem antiestresse, massagem oriental, massagem modeladora, entre outros, cresceu mais de 36%, em 2021. Se comparado com o mesmo período de 2020, houve um aumento de 170% nas solicitações.

A massagem é uma troca de energias em que, através de técnicas de deslizamento, fricção e amassamento, se trabalha o sistema circulatório, linfático, nervoso e energético. O toque dela é capaz de aliviar a tensão e reduzir a dor muscular, que proporcionam a descontração do corpo e da mente, combatendo a fadiga física e mental.

As massagens são classificadas em quatro grupos: terapêuticas, preventivas, desportivas e estéticas. Respectivamente, elas são indicadas para o tratamento de dores e disfunções; direcionadas para o relaxamento, manutenção do bem-estar e prevenção de lesões; aquecimento e recuperação muscular, e com funções modeladoras e drenantes.