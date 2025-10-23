O Ninho do Urubu: lugar de cuidado, amor e memória

O verdadeiro ninho do urubu é feito de segurança, amor e cuidado. Machos e fêmeas se revezam, protegem os ovos, alimentam os filhotes, defendem-nos das intempéries e dos predadores. Cada ninho é um abrigo, um espaço de confiança, onde os filhotes crescem fortes e preparados para voar.



Em 2019, fiquei triste e indignado usando minha camisa do Flamengo. Os nossos meninos, jovens promessas do Flamengo, não tiveram um ninho assim. Dormiam em contêineres improvisados, inflamáveis e sem alvará, chamados ironicamente de “Ninho do Urubu”. Ali, 26 garotos buscavam sonhos de glória, e dez deles tiveram suas vidas interrompidas pelo fogo.

Ninho do Urubu. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Seis anos depois, em 2025, a Justiça do Rio de Janeiro absolveu os sete réus acusados pelo incêndio. O juiz Tiago Fernandes Barros considerou que “a cadeia causal apresenta natureza difusa, envolvendo múltiplos fatores técnicos e estruturais, o que inviabiliza a individualização de conduta culposa com relevância penal”. Ou seja, embora a tragédia seja reconhecida, não há culpados.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) havia solicitado a condenação de todos, após ouvir mais de quarenta testemunhas, incluindo sobreviventes e ex-funcionários do clube. Alegou que a negligência do Flamengo e de seus responsáveis contribuiu para o desastre. O MP informou que irá recorrer, enquanto o clube não se pronunciou sobre a decisão.

O que nos resta, então, é indignação e memória. Precisamos lembrar e homenagear os meninos que se foram. Eles eram:

Athila Paixão, 14 anos

Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos

Bernardo Pisetta, 14 anos

Christian Esmério, 15 anos

Gedson Santos, 14 anos

Jorge Eduardo Santos, 15 anos

Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos

Rykelmo de Souza Vianna, 16 anos

Samuel Thomas Rosa, 15 anos

Vitor Isaías, 15 anos

Cada um deles tinha uma história, uma família, sonhos de futuro. O verdadeiro ninho do urubu protege, educa e prepara os filhotes para a vida. O “Ninho do Urubu” do Flamengo falhou em seu papel mais básico: proteger os garotos.

Enquanto o urubu da natureza cumpre seu instinto de cuidado e proteção, nós, com toda a racionalidade que nos orgulha, falhamos. O país assistiu à tragédia, e agora assiste à absolvição de quem poderia, de alguma forma, ter evitado o desastre. O incêndio foi real; a impunidade também.

Em 2019, fiquei triste e indignado. Em 2025, continuo. Mas o que nos resta é homenagear esses meninos, lembrar de seus nomes, suas idades, seus sonhos interrompidos. Transformar a dor em memória, para que a negligência nunca mais se sobreponha à vida. Os urubus nos ensinam: proteger é um ato de amor. Cabe a nós aprendermos, sem esquecer.

Este vídeo pode te interessar

*Em memória de Athila, Arthur, Bernardo, Christian, Gedson, Jorge, Pablo, Rykelmo, Samuel e Vitor — que jamais serão esquecidos.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais