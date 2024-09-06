O diálogo como base do processo eleitoral

As eleições municipais de 2024 representam uma grande oportunidade para alinhar políticas públicas que atendam às necessidades das comunidades. Em tempos de grandes desafios, a participação ativa da sociedade é importante para garantir que as políticas propostas pelos candidatos sejam baseadas em dados concretos e indicadores reais.

Nesse contexto, o papel da Rede Empresarial do Espírito Santo, em parceria com o ES em Ação, se destaca pelo diálogo estruturado e significativo entre os candidatos ao pleito municipal deste ano e as lideranças empresariais.

É assim, que desde 2018, o ES em Ação e a Rede Empresarial vêm consolidando um espaço de interação direta entre os candidatos e as associações empresariais por meio do Diretrizes, com o propósito de levantar temas prioritários para o setor produtivo e consolidá-los em um documento. O projeto busca contribuir com a construção de políticas públicas, independentemente das matrizes ideológicas de governo.

Em 2024, o projeto envolve 13 municípios, sendo 11 deles os municípios sede de associações empresariais que compõem a Rede Empresarial – Anchieta, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Viana e Vila Velha, além dos municípios de Vitória e de Nova Venécia.

A classe empresarial reuniu, em uma agenda transversal, cinco temas principais que vão conduzir o diálogo entre associações empresariais e os principais candidatos a prefeito, são eles: educação, gestão pública, desenvolvimento sustentável, segurança e infraestrutura.

Cada tema destaca frentes importantes. Por exemplo, na educação, a alfabetização dos alunos da rede pública de ensino municipal até os 7 anos de idade e a expansão do tempo integral; na gestão pública, a garantia da transparência, a disponibilização de serviços digitais e o uso de dados abertos pelos cidadãos; no desenvolvimento sustentável, a modernização do Licenciamento Ambiental por meio do aperfeiçoamento das normas e dos processos e o fortalecimento da identidade turística do município; na segurança, o fortalecimento das políticas públicas direcionadas às mulheres, e na infraestrutura, o incentivo ao uso de transporte intermodal, combinando rodovias, ferroviais e portos.

O Diretrizes é mais do que uma simples compilação de propostas, é um esforço colaborativo que busca engajar as comunidades na construção de um futuro melhor. É uma oportunidade de reflexão e de debate, onde o setor produtivo tem a chance de participar ativamente da formulação de propostas que realmente importam.

De forma clara e objetiva, a iniciativa promove um diálogo com os principais candidatos a prefeito, criando um espaço produtivo e colaborativo. A partir dos encontros, o empresariado capixaba poderá abordar os temas prioritários, propostas e indicadores que impactam no crescimento sustentável do município e, consequentemente, do Estado.

Urna eletrônica Crédito: freepik

À medida que as eleições municipais se aproximam, fica cada vez mais evidente a importância de um diálogo franco e fundamentado. O Diretrizes é uma ferramenta vital nesse processo, assegurando que as políticas públicas propostas pelos candidatos não sejam meras promessas eleitorais, mas compromissos concretos com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das comunidades capixabas.