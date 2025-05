O Brasil (não) vestiu vermelho: o case da camisa da Seleção que incendiou a internet

O futebol, mais uma vez, provou ser muito mais do que um esporte. Ele é linguagem, identidade, política — e, principalmente, emoção coletiva. A recente comoção em torno da suposta nova camisa vermelha da Seleção Brasileira revelou o que há de mais pulsante na era digital: o poder simbólico das cores, o impacto das imagens não oficiais e a velocidade brutal com que a narrativa pública se forma — mesmo antes de qualquer comunicado oficial.



Bastou uma imagem circular nas redes para transformar uma peça de roupa em manifesto. Em menos de 24 horas, mais de 4,3 milhões de menções se acumularam em plataformas sociais, segundo dados da Ativaweb. Vídeos sobre o tema ultrapassaram os 12 milhões de visualizações. No Google Trends, o termo “camisa vermelha seleção” atingiu pico de 100 — uma marca raramente alcançada, que indica buscas na casa de centenas de milhares a milhões em um único dia.