Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Nova Lei de Licitações: prazo para órgãos públicos se adequarem é prorrogado
Mayara Nascimento de Freitas

Artigo de Opinião

É advogada do escritório Oliveira Cardoso, Carvalho de Brito, Libardi Comarela, Zavarize e Antunes Coelho Advogados
Mayara Nascimento de Freitas

Nova Lei de Licitações: prazo para órgãos públicos se adequarem é prorrogado

Há a probabilidade de novo adiamento da adequação da nova lei após dezembro de 2023, apesar de sua sanção ter ocorrido há mais de dois anos, prazo bastante possível para adequação pelos órgãos públicos em questão
Mayara Nascimento de Freitas
É advogada do escritório Oliveira Cardoso, Carvalho de Brito, Libardi Comarela, Zavarize e Antunes Coelho Advogados

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 16:22

Publicado em 

04 jul 2023 às 16:22
Todos sabem da importância das licitações como instrumento para assegurar igualdade de condições a todos que desejam ou precisam realizar contratos com o poder público.
Todos sabem, também, que para seguir operando com transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos, se mantendo atualizada com as novas realidades que surgem, é preciso que o processo licitatório passe por atualizações periódicas.
Portanto, é fundamental a adequação aos tempos atuais de inovação e celeridade nas contratações por parte do poder público, sendo justamente essa a intenção das novas regras determinadas pela nova Lei de Licitações (14.133/21), que preveem a velocidade necessária para assegurar eficiência e integridade na gestão pública.

Veja Também

Nova Lei de Licitações e os impactos para empresas e poder público

Nova lei de licitações prevê punição para um número maior de fraudes, dizem especialistas

O novo prazo para os órgãos da administração pública se adequarem à atual Lei de Licitações, contudo, foi prorrogado em abril para 29 de dezembro de 2023. O adiamento ocorreu por meio da edição da Medida Provisória 1.167/2023.
Segundo informado pela Rádio da Câmara, emissora da Câmara dos Deputados do Brasil, prefeituras e governos pediram a postergação, sob o argumento de que as adequações à nova legislação demandarão aumento de gastos, considerando, em especial, que os processos licitatórios deverão ser conduzidos por servidores dos quadros permanentes da administração.
Tal obrigação, segundo eles, acarretará significativos investimentos na contratação e treinamentos dos servidores, impactando, especialmente, os municípios com estrutura e orçamento menores.
A Rádio Câmara divulgou, ainda, que em pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios foi constatado que apenas 30% das comarcas estão aplicando a nova lei e, em sua maioria, apenas para os processos de dispensa de licitação. A justificativa dada para a não adoção da legislação se deve à falta de estrutura municipal e ausência de servidores efetivos.
Vê-se, com isso, a probabilidade de novo adiamento da adequação da nova lei após dezembro de 2023, apesar de sua sanção ter ocorrido há mais de dois anos, prazo bastante possível para adequação pelos órgãos públicos em questão.
Com isso, a administração continuará com a alternativa de aplicar a nova lei ou permanecer aplicando a tradicional Lei 8.666/93 ainda vigente. Como estratégia de resolução junto à prorrogação do prazo, foi comunicado que a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) vai auxiliar na capacitação dos servidores municipais na adequação à nova lei.
Entretanto, retomando à contextualização inicialmente feita, é fundamental que as organizações públicas tenham em mente que a reformulação trazida pela nova lei, ao buscar a aplicação de uma análise mais estratégica das contratações pelos órgãos, é de suma importância.

Veja Também

Senado aprova nova lei de licitações e projeto vai à sanção presidencial

Atrelada à aplicação de um planejamento prévio das contratações, diálogo competitivo e unificação do sistema de compras e de criação do portal nacional de contratações públicas, ela certamente trará mais transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos.
Espera-se que a mesma pressão que se deu para a edição de medida para o seu adiamento também ocorra para a correta e célere adequação pelos municípios para implantação efetiva da nova lei e consequente revogação dos ditames anteriores.

Tópicos Relacionados

empresas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados