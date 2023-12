Não somos mais tão jovens e não temos todo o tempo do mundo

Na década de 80, Renato Russo e a banda Legião Urbana lançavam uma de suas icônicas canções, batizada de "Tempo Perdido", para falar sobre a forma como utilizamos – ou desperdiçamos - nosso tempo, sobre o valor e a brevidade da vida, sobre a ilusão da “eterna juventude” e sobre o que importa realmente. Frases da canção ecoaram e ainda ecoam, à revelia da passagem do tempo, em mentes, corações e vozes de gente de diferentes gerações, levando a obra a eternizar a vida, infelizmente, tão breve de seu criador.

Não somos mais tão jovens e ser uma sociedade mais longeva exige de nós repensar, com seriedade e urgência, questões como aposentadoria, finanças, acessibilidade, mobilidade, qualidade de vida, assistência e saúde.

Um dos principais pontos é olhar a saúde e a assistência por outro ângulo, a partir da prevenção e não apenas do tratamento de uma doença já instalada.

É a aplicação prática do velho ditado que diz que prevenir é sempre melhor do que remediar como único caminho possível para o envelhecimento saudável. O caminho que conseguirá permitir que o aumento da longevidade não seja sinônimo de uma sobrevida repleta de limitações e, ao mesmo tempo, capaz de viabilizar a sustentabilidade de serviços de saúde a curto, médio e longo prazo nas áreas privada e pública.

Não somos mais tão jovens e isso também exige de nós usar a inovação e o potencial da tecnologia para melhorar a cultura do cuidado, da assistência, da usabilidade das ferramentas disponíveis e da acessibilidade, fortalecendo e viabilizando a saúde preventiva na prática, no dia a dia do idoso. Monitorar e controlar a glicemia, por exemplo, de forma mais prática, rápida e indolor permitirá uma vida mais saudável, longe dos efeitos tão danosos da diabetes na saúde ocular, renal e cardiovascular.