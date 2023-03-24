Missa e culto na Câmara de Vitória: nem é tão complexo separar o Estado da religião

Câmara Municipal de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Estado é laico. É a redução que se faz do artigo 19, I da Constituição da República. “É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público”. Esse é o texto literal.

Toda aplicação do texto legal (abstrato) precisa de certo grau de interpretação. No caso da casa legislativa de Vitória, basta estabelecer: (i) o que é laicidade; (ii) a razão de existir de tal preceito, e (iii) analisar se o caso concreto fere o sentido da norma constitucional.

Pois bem. laicidade é, no dicionário, “1. qualidade do que é laico ou leigo. 2. doutrina ou sistema que preconiza a exclusão das igrejas do exercício do poder político e/ou administrativo”. De outro lado, se pode entender que a laicidade do Estado compreende no seu dever de respeitar e tratar de forma igual todas as formas de se compreender a vida, inclusive a não religião.

A razão disso se dá diante da necessidade de rompimento e separação do Estado e da Religião. Historicamente, a igreja exerceu poder sobre os reis e imperadores, que eram coroados e legitimados pelos chefes religiosos. A primeira constituição republicana no Brasil já rompia com essa lógica, visando se afastar do paradigma anterior, o monárquico.