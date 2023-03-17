Escola Sem Partido nem deveria estar na pauta das câmaras municipais

Sem sucesso no Congresso Nacional, o famigerado “Escola Sem Partido” é trazido à pauta por vereadores extremistas em algumas cidades pelo país, como ocorrido em Vitória . Projetos inspirados no “Escola Sem Partido” nem sequer deveriam constar da agenda das câmaras municipais.

Em primeiro lugar porque a proposta pretende impor alterações significativas no que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, temática que a Constituição da República expressamente trata como competência legislativa privativa da União. Desse modo, legislar no âmbito municipal sobre o assunto, desde o início, configura-se invasão de competência federal.

Em segundo lugar porque, a despeito de o nome do projeto aparentar resguardar a neutralidade política, ideológica e religiosa nas escolas, ele é contraditório: já nasceu tomando o partido de uma dita maioria, impedindo o pluralismo de ideias e conservando práticas incompatíveis com o sentimento e valores constitucionais, camufladas sob a justificativa de convicções íntimas, dando azo, por exemplo, a todo tipo de tratamento inadequado àqueles que têm identificação cultural, religiosa, sexual, afetiva ou de gênero menosprezados historicamente.

É certo que o art. 12 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos garante aos pais o direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja em conformidade com suas próprias ideias. Sem embargo, não se pode confundir o espaço privado com o público - como o são o ambiente familiar e o escolar, respectivamente -, por isso, não é legítimo que o do projeto de lei proíba aos docentes “a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes”.

Ora, o conflito de ideias e o debate amadurecem o espaço democrático e constroem uma cultura de tolerância à discordância. Não há vilipêndio à garantia constitucional de liberdade de consciência quando a manifestação do pluralismo respeita o bom senso e dá voz efetiva às correntes divergentes. Além de não prestigiar o pluralismo, o “Escola Sem Partido” cerceia a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, por isso, descumprindo o art. 206 da Constituição da República.

É bem verdade a inadequação de propaganda político-partidária no ambiente escolar, já havendo, contudo, mecanismos jurídicos contra o desequilíbrio eleitoral e o desrespeito ao princípio da impessoalidade. Ademais, a redação pretensiosamente ampla dos projetos contribui para a manutenção de um poder que busca a dominância universalizando suas crenças ou convicções, desqualificando ideias contrárias, obnubilando uma profunda compreensão da realidade social ao excluir do debate aqueles que pensam diferente.