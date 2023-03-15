Câmara de Vitória derruba projetos de "Escola Sem Partido"

Câmara Municipal de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Os vereadores de Vitória derrubaram o projeto do "Escola Sem Partido" em sessão extraordinária realizada na tarde desta quarta-feira (15). Havia dois projetos com o mesmo tema que tramitam juntos na Casa. O primeiro, de autoria do vereador Davi Esmael (PSD), recebeu oito votos contrários e quatro favoráveis. O segundo, do vereador Leonardo Monjardim (Patriota), teve oito votos contrários e três favoráveis. Em ambos os casos houve uma abstenção.

A sessão foi presidida pelo vereador Duda Brasil (União Brasil), que é vice-presidente da Casa e líder do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), na Câmara. Centenas de pessoas, contra e a favor da proposta, lotaram as galerias da Câmara.

A votação do projeto de lei, que era o único na pauta desta quarta-feira (15), não foi feita durante as quase quatro horas de sessão ordinária pela manhã. Isso porque a maior parte da sessão foi dedicada à tribuna livre, quando convidados são chamados pelos vereadores para falar sobre temas diversos.

Quando acabaram as falas dos três convidados previstos para o dia, quase meio-dia, começou a discussão dos vereadores sobre os dois projetos de lei do Escola Sem Partido. Porém, o regimento da Casa só permite que a sessão ordinária seja prorrogada por uma hora.

As 13h39, supostamente o horário final da sessão ordinária, o texto ainda não tinha ido para votação.

Embate sobre adiamento respinga em Pazolini

O vereador André Moreira (Psol) apresentou um pedido para que fosse aberta uma sessão extraordinária ainda nesta quarta para que o texto fosse votado e conseguiu nove assinaturas. Já o grupo liderado por Davi Esmael e Leonardo Monjardim, autores do projeto de lei, queria que a votação fosse adiada para segunda-feira seguinte, dia 20 de março.

O presidente na sessão, o vereador Duda Brasil, acatou o requerimento de André Moreira alegando que o pedido estava previsto no regimento.

A atitude de Duda revoltou os representantes da ala mais conservadora da Câmara, que insinuaram que o prefeito Lorenzo Pazolini estaria interferindo na votação para beneficiar “a esquerda”, se referindo ao vereador do Psol, que apresentou o pedido de abertura de sessão extraordinária.



Como a colunista Letícia Gonçalves tinha apurado , nos bastidores, representantes do prefeito trabalhavam para que o projeto não fosse aprovado por conta da inconstitucionalidade do texto. Se passasse pela Câmara e chegasse ao Executivo, Pazolini teria que sancionar o projeto sabendo que era ilegal ou vetá-lo desagradando a base "conservadora" na Câmara e fora dela.

Quem foi contra e quem foi a favor

Em sessão extraordinária, que começou por volta das 14h20, os dois projetos foram votados. Como eles tinham o mesmo conteúdo, o projeto de Davi Esmael e de Leonardo Monjardim tramitam em conjunto, mas são votados separados.

O primeiro a ir a votação, o de Davi Esmael, protocolado em 2017, recebeu oito votos contrários e quatro a favor. Veja como votaram os vereadores:

Votaram NÃO



Aloísio Varejão (PSB)

Anderson Gogi (PP)

André Moreira (PSOL)

Chico Hosken (Podemos)

Karla Coser (PT)

Luis Paulo Amorim (SDD)

Maurício Leite (Cidadania)

Vinícius SImões (Cidadania)

Votaram SIM



André Brandino (PSC)



Davi Esmael (PSD)

Leonardo Monjardim (Patriota)



Luiz Emanuel (sem partido)

Dalto Neves (PDT) se absteve e o presidente da Câmara, Leandro Piquet (Republicanos), não estava presente na sessão.

O segundo projeto, do Leandro Monjardim, de 2021, foi votado em seguida. Veja como ficou o placar:

Votaram NÃO



Aloísio Varejão (PSB)

Anderson Gogi (PP)

André Moreira (PSOL)

Chico Hosken (Podemos)

Karla Coser (PT)

Luis Paulo Amorim (SDD)

Maurício Leite (Cidadania)

Vinícius SImões (Cidadania)

Votaram SIM



Davi Esmael (PSD)

Leonardo Monjardim (Patriota)



Luiz Emanuel (sem partido)