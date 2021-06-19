Meu bem, meus bens: como evitar o desgaste do divórcio

Processo de divórcio costuma vir acompanhado de sentimentos de estresse e desgaste Crédito: Freepik

Durante um processo de divórcio, não se sabe bem ao certo o momento em que o amor acaba ou se ele chega mesmo ao fim. São tantos momentos compartilhados e até feridas sendo arrastadas ao longo do tempo que lidar com esse momento requer muita inteligência emocional e confiança nas parcerias que foram feitas ao longo do caminho.

De um ponto de vista jurídico, representar um casal, ou parte dele, em um divórcio requer paciência e empatia para compreender todas as nuances que estão em jogo na hora da separação. Mesmo que o ex-casal esteja em clima de desarmonia, frustração e até agressividade, cabe ao adovogado ou à advogada exercer o seu papel de conciliação a fim de atenuar o inevitável turbilhão de emoções.

Mas se o divórcio é iminente e o litigioso é o único caminho, existem formas de evitar o desgaste deste processo? Sim, e é essencial estar consciente durante todos os passos que se seguirão.

O primeiro passo é evitar os desentendimentos do divórcio antes mesmo de se casar. Assuntos mais delicados, como a partilha de bens, podem ser tratados na escolha do regime de matrimônio e até em um acordo pré-nupcial, afinal, o combinado não sai caro.

Entretanto, quando, em teoria, um pedido de divórcio chega desprevenidamente, é comum se inundar de sentimentos drenantes e se esquecer do que realmente importa. Respire, reflita e faça uma lista daquilo que é inegociável, como a guarda dos filhos, bens e patrimônios. Isso ajudará a advogada a ter em mente aquilo que vale a pena brigar e o que vale a pena ceder. Inclusive, esta é uma outra dica para evitar o desgaste em uma separação: saiba ceder.

Ter confiança nos profissionais contratados para representar um divórcio é essencial para conseguir ter um pouco mais de tranquilidade. Nós sabemos a importância e grandeza deste momento. Por isso, também cabe ao advogado explicar todas as etapas, cenários e estratégias da ação. Ter a sensação de controle e a segurança de um especialista faz com que todos se sintam um pouco mais estáveis e se esforcem para serem gentis e cordiais. Até porque, em um processo, palavras podem vir a custar muito caro.