Maioria dos empresários ainda estão errando feio com IA

Enquanto a maioria dos empresários está testando ferramentas aleatórias sem estratégia, empresas inteiras já estão usando Inteligência Artificial. A utilização dessa tecnologia no ambiente empresarial não é mais uma coisa do futuro e, sim, do presente. Ferramentas como o ChatGPT não só criam textos, mas também automatizam processos, cortam custos e multiplicam a produtividade. Porém, o problema não é apenas não usar IA, mas usá-la de forma errada.