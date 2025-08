Lucas Paquetá absolvido: quando o processo se torna a própria pena

A recente absolvição do jogador Lucas Paquetá , após meses de investigação por suposta manipulação de resultados na Inglaterra, recolocou em pauta um fenômeno recorrente, porém pouco enfrentado com a devida profundidade: o processo, mesmo quando não culmina em uma condenação formal, converte-se em uma pena antecipada, imposta pela opinião pública, pela mídia, pelas instituições e pelo mercado.

A decisão final, na qual sua inocência fora reconhecida, não é suficiente para restaurar integralmente sua reputação porque, no imaginário coletivo, o estigma do investigado, do manipulador, do atleta corrompido e tantas outras etiquetas já se cristalizaram. A reversão institucional não apaga os efeitos simbólicos da pena que ele já cumpriu: a do processo em si.