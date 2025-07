Lei libera cosméticos artesanais de registro da Anvisa: como incluir sem precarizar?

O Brasil é uma potência global no mercado da beleza: somos o terceiro maior consumidor do mundo, movimentando cerca de 27 bilhões de dólares em 2024. Ao lado de gigantes e marcas independentes, cresce silenciosamente a produção artesanal de cosméticos — sabonetes, óleos, cremes e perfumes feitos à mão, muitas vezes fora da legalidade sanitária. Feiras, redes sociais e marketplaces são os principais canais de venda. Estima-se que milhares de pequenos produtores, em sua maioria mulheres, atuem na informalidade, por desconhecimento das normas, falta de recursos ou acesso restrito à regularização.

A luta por uma legislação que torne a regularização mais acessível aos pequenos produtores é antiga e teve um avanço com a aprovação, em 29 de maio, da Lei 1281/2022, que isenta cosméticos artesanais de pequena escala do registro obrigatório na Anvisa.

Hoje, para vender cosméticos legalmente no Brasil, mesmo artesanais, é necessário produzir em local licenciado (AFE), seguir Boas Práticas de Fabricação (RDC 48/2013), ter responsável técnico, realizar testes de segurança e notificar ou registrar o produto conforme seu risco. A maior parte das marcas opta pela terceirização, que muitas vezes é mais viável do que montar uma estrutura própria. No entanto, para o pequeno artesão, os custos envolvidos e as quantidades mínimas exigidas costumam ser inviáveis.