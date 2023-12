Jogos de azar virtuais não deveriam ficar de fora de projeto que taxa as “bets”

No último dia 12, o Senado aprovou um projeto de lei para taxar as apostas esportivas no Brasil (as chamadas bets), com objetivo de regulamentar a atividade que vem se expandindo nos últimos anos. Ficou de fora, no entanto, os jogos de azar virtuais, o que é um equívoco, porque levanta questões sobre a igualdade de tratamento entre diferentes modalidades de jogos.