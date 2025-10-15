Investir em docentes é investir no futuro

O Dia do Professor é uma justa celebração de um profissional fundamental para a formação da nossa sociedade. Em um mundo em que o conhecimento é o maior ativo, são os professores que concretizam a formação das próximas gerações, sustentando o progresso social e econômico. Além disso, o professor é um dos principais responsáveis pelo sucesso da instituição de ensino, pois é ele quem realiza o projeto acadêmico e pedagógico no dia a dia, na sala de aula.

Se o aluno é o protagonista do seu processo de aprendizagem, o professor é quem articula os conhecimentos em construção. Ao trabalhar no nível coletivo, com suas turmas, o professor imprime consistência ao projeto educacional e contribui com o processo individual de aprendizagem de cada aluno.

Professor em sala de aula. Crédito: Divulgação

Portanto, é preciso reconhecer e valorizar esses profissionais, para além da contrapartida financeira pelo seu trabalho. Essa valorização implica assegurar as condições adequadas para o exercício da docência, o que inclui o cuidado com a saúde mental dos profissionais da educação e, também, a viabilização de seu aperfeiçoamento contínuo.

Afinal, se é dever das escolas e faculdades exigir de seus professores a excelência técnica e o rigor no seu ofício, por outro lado, é papel dessas instituições fornecer condições para que os professores atinjam seu potencial máximo. Para isso, é essencial oferecer oportunidades de capacitação, de modo que os educadores se mantenham atualizados e conectados à realidade em transformação.

Nos dias de hoje, há temas incontornáveis, em qualquer nível de ensino, como as inovações tecnológicas, os usos da inteligência artificial e a promoção dos direitos fundamentais. Essas questões devem ser objeto de capacitação para os educadores, o que deve ser fomentado pelas escolas e faculdades. Com isso, ganham os professores, os alunos e as instituições de ensino.

Mais do que celebrar, o Dia do Professor deve inspirar um compromisso renovado com a excelência, sem nos esquecermos da necessidade de valorização das pessoas que realizam essa nobre atividade. Investir em nossos docentes é investir no futuro, na formação de lideranças e na construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. Afinal, instituições de excelência são feitas por professores de excelência, que merecem reconhecimento e valorização.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

