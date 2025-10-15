Pablo Lira
Pablo Lira
É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas

Dia do Professor: quem ajuda a transformar sonhos em realidades

Com quase 20 anos de docência no ensino superior, como professor da UVV, é extremamente gratificante nas formaturas de final de ano ver a alegria dos nossos estudantes e seus familiares

Publicado em 15/10/2025 às 03h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.