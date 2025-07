Inovação no Brasil é sobrevivência com inteligência

Falar sobre inovação no Brasil é, antes de tudo, falar sobre resistência. Em um país onde os desafios, econômicos, burocráticos, sociais ou políticos, parecem se multiplicar a cada ano, empreender já é, por si só, um ato de enfrentamento. Mas o que chama atenção é que, diante de tantos obstáculos, o brasileiro não apenas resiste. Ele reinventa, adapta, transforma dificuldades em soluções criativas e modelos de negócio inovadores. Essa capacidade de adaptação não é nova. Está no DNA de quem cresce aprendendo a “fazer com o que tem”, a contornar limitações com engenhosidade e a buscar caminhos alternativos quando os caminhos oficiais falham. É o espírito de quem encontra na informalidade uma forma legítima de subsistência e, muitas vezes, um ponto de partida para empresas robustas. Mas o que antes era fruto da necessidade, hoje começa a se consolidar como uma competência estratégica.

Além disso, há uma mudança geracional em curso. As novas lideranças empresariais têm buscado negócios com propósito, impacto social e sustentabilidade. Elas compreendem que inovar não é só lançar algo inédito no mercado, mas também repensar modelos antigos, melhorar processos e gerar valor para a sociedade. E isso tem sido feito com poucos recursos, mas com muita inteligência coletiva, colaboração e vontade de fazer diferente.