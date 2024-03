Impulsionando o sucesso: mulheres nos conselhos executivos fazem a diferença

No mundo empresarial atual, a diversidade está emergindo como um fator crucial para impulsionar o sucesso, a inovação e a lucratividade das empresas públicas e/ou privadas.



Entre as várias dimensões da diversidade, a presença de mulheres nos conselhos executivos tem se mostrado especialmente impactante. De fato, estudos recentes revelam que empresas com uma representação significativa de mulheres em seus conselhos executivos tendem a superar seus pares em termos de desempenho financeiro e inovação.