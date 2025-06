Gabinete do Clima do MPES: pensando o hoje e o amanhã

As trágicas cenas das enchentes em Mimoso do Sul, em março do ano passado, ainda permanecem vivas na memória coletiva do Espírito Santo. Em menos de 24 horas, foram registrados 600 milímetros de chuva. Prejuízos incalculáveis. Vidas perdidas. Um dos muitos reflexos das mudanças climáticas, que impõem desafios crescentes à sociedade, aos governos e às instituições que atuam na defesa da população, como o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

Diante de episódios como esse — e da realidade de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes —, e considerando a missão constitucional do MPES de assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado — bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida —, é com grande simbolismo que, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, o MPES institui o Gabinete de Mudanças Climáticas, o Gabclima.



O Gabclima nasce com a missão de implementar estratégias institucionais de enfrentamento às mudanças climáticas, promover a integração de esforços e acompanhar a execução de políticas públicas voltadas à mitigação e à adaptação climática. O Ministério Público atua na defesa dos interesses sociais. Planejar estrategicamente ações em prol do meio ambiente é, portanto, essencial para proteger tanto o presente quanto o futuro.

O Espírito Santo tem se destacado como referência na pauta ambiental, com iniciativas de destaque entre entes públicos e privados que buscam conciliar desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Mas é possível — e necessário — ir além.

Com o Gabclima funcionando de forma estratégica e articulada à Procuradoria-Geral de Justiça, o MPES estará ainda mais preparado para planejar e acompanhar a execução do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, bem como dos planos municipais de adaptação climática e enfrentamento a desastres ambientais. A atuação conjunta de todos os Poderes é imprescindível. É hora de união.

O Ministério Público tem tradição e vocação para o diálogo. E é com esse espírito que procuradores e promotores de Justiça, por meio do Gabclima, poderão atuar de forma coordenada para mitigar os impactos das mudanças climáticas e contribuir com o processo de adaptação a um mundo mais instável e suas consequências. Agregar esforços, como faz o MPES, é fundamental em um cenário de crise ecológica.

O propósito dessa iniciativa é também fomentar uma sociedade mais informada, justa e preparada para enfrentar os desafios climáticos. Cada um tem um papel na preservação da nossa casa comum. Porque não há Planeta B.

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo reafirma seu compromisso com a defesa dos interesses coletivos. A criação do Gabclima é um passo concreto, com visão de presente e de futuro. Proteger o meio ambiente não é uma escolha: é um dever.

