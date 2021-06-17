Filiação socioafetiva em cartórios: conquista para o Direito de Família

Ao longo dos anos, a forma de constituição da família evoluiu Crédito: Kristina Paukshtite/ Pexels

Ao longo dos anos a forma de constituição da família evoluiu. Nos primórdios das organizações das sociedades, as famílias eram consideradas apenas em seu aspecto consanguíneo. No entanto, a sociedade evoluiu e, com novos arranjos familiares, houve a redefinição do conceito de família e finalmente os vínculos afetivos passaram a sobrepor os vínculos genéticos.

Ser pai, assim como ser mãe, é mais que contribuir com material genético. Ser pai ou ser mãe é uma escolha e muitas vezes essa escolha parte de alguém que não tem nenhum vínculo genético conosco.

É muito comum nestes novos arranjos familiares termos relatos de pessoas que foram criadas como filhos por seus padrastos ou madrastas, e que consideram e reconhecem estes como seus verdadeiros pais.

A filiação socioafetiva permite que esse reconhecimento seja formalizado civilmente, e que essa paternidade ou maternidade “do coração” conste devidamente na certidão de nascimento e que esse filho passe a ter os mesmo direitos e deveres de um biológico.

A Constituição Federal de 1988 colocou fim à discriminação existente na forma de filiação, inclusive trazendo tal garantia na Constituição: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação [...]”.

Nesse sentido, o provimento nº 83/2019 do Conselho Nacional de Justiça autorizou o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos perante os cartórios, e de acordo com o provimento, o registrador atestará a existência do vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva mediante apuração objetiva, por intermédio da verificação de elementos concretos.

Ou seja: deverá ser demonstrada a afetividade por todos os meios em direito admitidos, tais como: apontamento escolar como responsável do aluno; inscrição do filho em plano de saúde ou em órgão de previdência; registro oficial de que residem no mesmo domicílio; vínculo de casamento ou união estável com o ascendente biológico; inscrição como dependente em entidades associativas; fotografias; declaração de testemunhas etc.