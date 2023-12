Excesso de sol é fator de risco para câncer labial

Lábios. Crédito: Reprodução / SEGS

Dezembro é o mês de conscientização e prevenção do câncer de pele. A campanha Dezembro Laranja reforça a importância de se proteger da exposição solar excessiva e sem proteção, fator de risco que colabora com a alta incidência da doença no país.



Esse tipo de neoplasia pode atingir diferentes áreas do corpo, dos pés ao couro cabeludo, mas um tipo de câncer que poucos conhecem e, por isso, descuidam, é o câncer labial. Essa doença que afeta os lábios se desenvolve, principalmente, por causa da exposição ao sol.

No momento em que se discute os malefícios da exposição solar sem proteção, é importante dar visibilidade a doenças graves que, embora não tenham tanta visibilidade no dia a dia, representam um risco a todos aqueles que ignoram os riscos dos raios solares.

A principal medida de prevenção para se proteger das radiações solares é o uso do filtro solar, cuidado que deve ser estendido aos lábios, que são diretamente afetados pelo contato direto com o sol.

É fundamental estar ciente da doença para se prevenir corretamente, especialmente aqueles que passam longos períodos expostos ao sol, como trabalhadores rurais, atletas e pessoas que trabalham em áreas abertas, grupos que naturalmente estão mais propensos a esse tipo de câncer.

Vale lembrar que, muitas vezes, o câncer labial se manifesta de forma agressiva devido ao rápido crescimento, e pode trazer sequelas devido às lesões que afetam a região da boca. Entre as decorrências mais graves, estão as cicatrizes profundas e as mutilações, algumas vezes necessárias para que seja feita a retirada do tumor maligno. E lesões mais extensas exigem intervenções mais complexas e invasivas nas regiões atingidas.

Os principais sintomas desse tipo de câncer são feridas nos lábios que não cicatrizam em mais de duas semanas, sangramentos ou caroços semelhantes a verrugas. Além da exposição solar sem proteção, essa neoplasia tem outros fatores de risco importantes, como o tabagismo e a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas.

Para muitos, o câncer labial é uma doença desconhecida, mas torna-se um risco real para todos, especialmente em ocasiões que propiciam o seu desenvolvimento, como a alta estação agravada pelas temperaturas acima da média e pelo calor atípico.

E meio aos riscos que nos cercam, que as luzes da informação dissipem as obscuridades do desconhecimento e que, numa escala crescente, mais e mais pessoas tornem-se protagonistas do autocuidado e da prevenção de tantas enfermidades.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais