Espaço urbano precisa ser pensado a partir do pedestre

Os dados divulgados pelo Censo Demográfico 2022 pelo IBGE lançam luz sobre a realidade urbana brasileira que precisa ser enfrentada com urgência. No Espírito Santo, apenas 16,6% da população reside em ruas com rampas de acessibilidade. Isso significa que a imensa maioria das nossas cidades segue excluindo sistematicamente pessoas com deficiência, idosos e mães com carrinhos de bebê do direito básico de se deslocar com segurança.



A situação se agrava ao observarmos que 33,7% dos brasileiros vivem em vias públicas sem nenhuma arborização – e uma das cidades menos arborizadas do Brasil está justamente em território capixaba, Jerônimo Monteiro. Em um estado de clima tropical, onde o calor é cada vez mais intenso, a ausência de árvores compromete o conforto térmico, a qualidade do ar e, em última instância, a saúde da população.