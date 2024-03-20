Envelhecimento populacional: cuidado deixou de ser questão apenas familiar

A cada segundo, duas pessoas celebram o aniversário de 60 anos e tornam-se “oficialmente” idosas no mundo. Em 2000, já havia mais pessoas com 60 anos ou mais do que crianças menores de 5 anos e, se continuarmos nesse ritmo, em 2050, pela primeira vez na história da humanidade, haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos, segundo um estudo do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e HelpAge International. O envelhecimento populacional é uma verdade que traz tanto celebração quanto desafio para os tempos atuais.

Isso porque, em todo o mundo, mais de 46% das pessoas com 60 anos ou mais apresentam algum tipo de incapacitação e mais de 250 milhões de idosos sofrem de incapacitação moderada a grave nessa fase da vida. Ou seja, eles precisam de cuidados. De acordo com o último relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), esse número deverá chegar a 2,3 bilhões de pessoas em 2030 - há cinco anos, era de 2,1 bilhões. É aqui que os países se veem em conflito: quem vai cuidar dessa parcela significativa da população?

Essa é uma questão que assombra sociedades por todo o mundo. A Alemanha prevê que tenha cerca de 670 mil postos de cuidadores não preenchidos até 2050. A solução para esse problema tem sido criar robôs para assumir algumas das tarefas realizadas hoje por enfermeiras, cuidadores e médicos. O setor já tem até nome: geriatrônica, uma disciplina que explora tecnologias avançadas como robótica, TI e tecnologia 3D para geriatria, gerontologia e enfermagem.

Historicamente, a família sempre foi a primeira opção no cuidado com os familiares mais vulneráveis - como idosos, crianças e portadores de deficiência - com as mulheres assumindo o protagonismo nessa função e exercendo-a de forma gratuita, como uma extensão natural do seu “instinto materno”.

Entretanto, a presença cada vez mais constante das mulheres no mercado de trabalho abriu uma lacuna nessa questão. E se está mais difícil encontrar alguém para cuidar de crianças e idosos, o problema ganha amplitude ao esperar que essa responsabilidade seja exercida de forma gratuita.

Tal fato, aliado ao envelhecimento da população, tem gerado uma verdadeira crise no provimento de cuidados e levado tanto o poder público quanto instituições privadas a mudarem o olhar em relação às necessidades das populações vulneráveis: o cuidado deixou de ser uma questão apenas familiar e se tornou um nicho de mercado de trabalho.

Especialistas das áreas de economia, antropologia, psicologia e filosofia política e outras ciências sociais se debruçam sobre estudos nesse dilema há mais de 30 anos e chegam à mesma conclusão: o cuidado é um trabalho fundamental para assegurar o bem-estar de todos, uma vez que qualquer pessoa pode se tornar dependente em algum momento da vida, segundo um estudo conduzido pela Universidade de São Paulo (USP) e o Centro de Pesquisas Sociológicas e Políticas de Paris.

Idosos e cuidados Crédito: Pixabay

De acordo com a pesquisa, instituições públicas de longa permanência para pessoas com mais de 60 anos ainda são escassas e atendem menos de 1% da população nessa faixa etária num país onde 13% da população é considerada idosa, um percentual que tende a dobrar nas próximas décadas, conforme projeções do IBGE. É por isso que a mercantilização do cuidado tem sido a solução encontrada para muitas famílias que precisam de cuidadores.