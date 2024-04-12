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Leonardo Lessa

Artigo de Opinião

É cirurgião vascular
Leonardo Lessa

Enfrentando o calor capixaba: como evitar os efeitos no sistema vascular

As altas temperaturas podem prejudicar as veias de várias maneiras. O calor dilata os vasos sanguíneos, aumentando a pressão sobre as veias e dificultando o retorno venoso. Isso pode levar ao inchaço, desconforto e até mesmo ao surgimento de varizes
Leonardo Lessa
É cirurgião vascular

Públicado em 

12 abr 2024 às 15:03
verão capixaba de 2024 passou com temperaturas excepcionalmente altas, desafiando a resistência e a saúde de muitos. Com o termômetro constantemente acima da média, o outono ainda mantém o calor excessivo, tornando crucial entender como o corpo humano reage a essas condições extremas e quais os cuidados necessários para proteger a saúde vascular.
As altas temperaturas podem prejudicar as veias de várias maneiras. O calor dilata os vasos sanguíneos, aumentando a pressão sobre as veias e dificultando o retorno venoso. Isso pode levar ao inchaço, desconforto e até mesmo ao surgimento de varizes.
Além disso, a transpiração excessiva pode levar à desidratação, tornando o sangue mais viscoso e aumentando o risco de formação de coágulos, que podem obstruir o fluxo sanguíneo.

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Para amenizar os efeitos do calor no sistema vascular, é essencial adotar medidas preventivas. Manter-se hidratado é fundamental, portanto, é recomendável aumentar o consumo de água e evitar bebidas que possam causar desidratação, como álcool e cafeína.
Além disso, é importante evitar longos períodos em pé ou sentado, pois isso pode dificultar ainda mais o retorno venoso. Praticar exercícios regularmente também é essencial para estimular a circulação sanguínea e fortalecer as veias. Opte por atividades de baixo impacto, como caminhadas, natação ou ciclismo, especialmente durante os períodos mais quentes do dia.
A alimentação desempenha um papel crucial na saúde vascular. Uma dieta rica em frutas, vegetais e alimentos ricos em ômega-3, como peixes, nozes e sementes, pode ajudar a fortalecer as veias e prevenir problemas como varizes e coágulos. Além disso, evitar o consumo excessivo de sal pode ajudar a reduzir a retenção de líquidos e a pressão arterial, aliviando assim a carga sobre as veias.
Imagem Edicase Brasil
Calor Crédito: Phovoir | Shutterstock)
Por fim, não podemos subestimar a importância das visitas regulares ao médico e dos exames de rotina para monitorar a saúde vascular. Um profissional de saúde qualificado pode avaliar os possíveis danos causados pelo calor e recomendar o tratamento adequado, se necessário. Além disso, os exames de rotina, como ultrassonografia Doppler venosa, podem detectar precocemente problemas como trombose venosa profunda e outras condições vasculares.
Em suma, enfrentar as altas temperaturas capixabas requer cuidados especiais com a saúde vascular. Ao adotar uma alimentação saudável, praticar exercícios regulares e buscar orientação médica, podemos proteger nossas veias e desfrutar com mais tranquilidade e bem-estar.

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