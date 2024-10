Eleição 2024 foi como se espera: com respeito ao voto do eleitor

Como de costume sempre vou ao meu local de votação, aqui em Vila Velha, por volta das 10 horas. Da minha casa ao local de votação são quatro quarteirões. Fui caminhado com minha esposa e meus dois filhos. Todos eleitores. Na caminhada encontramos amigos e conhecidos do bairro que já tinham votado ou que também estavam a caminho das seções de votação.



No caminho, “santinhos” espalhados pelo chão das ruas (lastimável e vedado pela lei eleitoral), pessoas com camisas expressando suas preferências políticas de forma pacífica e transeuntes em geral. Poucas filas nas seções de votação. Notei que os semblantes dos eleitores estavam tranquilos, serenos.