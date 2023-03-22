Doação: o poder transformador da atitude

"A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos", dizia Barack Obama, e sou fã assumida dele.

Essa frase nos faz pensar que o poder da transformação depende de nossas ações e atitudes. Com ele, posso: ajudar o empreendimento de um amigo compartilhando em minhas redes sociais, indicando para outras pessoas; dedicar algumas horas de serviço voluntário para uma ONG e associações; estimular as pequenas doações dos clientes do meu negócio através de arredondamento de troco.

É ótimo e o coração fica quentinho ao ver um post na internet como muitas pessoas costumam falar. Mas o que realmente faz a diferença são ações e atitudes.

Muitas vezes, quando queremos doar, acabamos buscando aquelas instituições que vemos no comercial e que normalmente ficam em outro estado ou até em outros países. Mas, no próprio bairro, tem uma instituição que precisa de ajuda para melhorar a região, ajudar crianças em vulnerabilidade, incentivar o esporte ou quem sabe até conservar o meio ambiente. Devemos começar pela "nossa aldeia", próximo à minha casa, ao meu trabalho.

Uma vez, em um dezembro chuvoso aqui no Espírito Santo, com várias pessoas desabrigadas e desalojadas, passava propaganda de uma campanha que arrecadava roupas e comidas na TV. Juntei minhas doações e já na portaria do prédio, conversando com a porteira, ela me contou que entrou água na casa dela mais uma vez. Resumindo a história: minhas doações acharam seu destino no meu prédio.

O caminho é simples: decidiu doar, verifique na região onde você mora. Se não tem instituições, então aumente o raio de busca.

Caso não tenha tempo ou emocionalmente seja complicado se envolver em um trabalho voluntário, você pode fazer uma doação.

No Brasil, existem 815.676 ONGs (Organizações da Sociedade Civil/IPEA, 2020), que são grupos que trabalham em prol de um objetivo socioambiental. Essas organizações podem dar um bom destino à sua doação.

O Brasil é enorme e podemos mudar a realidade de muitas pessoas. Tem muita gente incrível fazendo trabalhos maravilhosos e que podem fazer muito mais se tiverem mais apoio.