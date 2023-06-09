Dia Nacional da Imunização: o Brasil voltou e o Zé Gotinha também

Nas Unidades Básicas de Saúde, nas escolas, nos ônibus, rádios e televisões, nos nossos corações. Esse sempre foi o lugar ocupado por ele: o nosso Zé Gotinha. Em tempos sombrios e de negacionismo, o símbolo da imunização desde 1986 ficou sumido, mas agora o Brasil voltou, a vacina voltou e o Zé Gotinha também.
Hoje, 9 de junho, é dia de celebrarmos o Dia Nacional da Imunização. Uma data de extrema importância para conscientizar sobre a relevância da vacinação como elemento fundamental de nossas vidas. Data para lembrar que se não fossem as vacinas, o mundo que conhecemos seria diferente, pois muito mais pessoas teriam morrido com doenças que conseguimos eliminar ou reduzir graças às descobertas científicas.
Esse é o dia de nos lembrar do nosso compromisso como sociedade em manter o calendário de vacinação atualizado, independentemente da idade ou estágio da vida em que nos encontramos.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza vacinas para todas as idades de forma gratuita. Isso significa que cada pessoa tem acesso às vacinas necessárias para proteger a si mesma e aos seus entes queridos. O SUS oferece um amplo espectro de vacinas, desde as destinadas aos recém-nascidos até as voltadas para os idosos.
Todos os imunizantes fornecidos pelo nosso SUS são comprovadamente seguros e eficazes. A única vacina ruim é aquela que não está no braço. O que antes era natural para os brasileiros, passou a ser assunto de dúvidas na população por causa da distribuição de mentiras e desinformação dos últimos anos. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), tem se dedicado a fortalecer as ações de vacinação em todo país e resgatar a confiança da população na ciência.
Com a queda nas coberturas vacinais, damos brecha para a reintrodução de doenças já eliminadas no Brasil, como o sarampo. A atualização do calendário de vacinação é crucial para garantir que estaremos protegidos contra doenças infecciosas. Além disso, a imunização também desempenha um papel essencial na redução da disseminação dessas doenças, contribuindo para a proteção coletiva.
O Movimento Nacional pela Vacinação, lançado pelo presidente Lula e pela ministra Nísia Trindade, é pauta prioritária do Governo Federal. Desde o dia 27 de fevereiro, quando foi lançado, estamos trabalhando incessantemente para regularizar os estoques, refazer contratos e garantir a vacina no braço da população. Meu trabalho à frente da secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, responsável pela gestão do PNI, é buscar promover a ciência, a saúde pública e o bem-estar coletivo. Para isso, estamos mobilizando vários setores da sociedade e apoiando estados e municípios para que juntos possamos recuperar as altas taxas de cobertura vacinal, de que tanto nos orgulhávamos e éramos referência mundial.
É crucial apoiar e participar do Movimento Nacional pela Vacinação, compartilhando apenas informações baseadas em evidências científicas, combatendo mitos e incentivando a participação ativa de todos na proteção da nossa saúde e na construção de uma sociedade mais saudável. E lembrar a todos que a vacinação tem salvado inúmeras vidas ao longo dos anos.
A imunização universal e gratuita é uma conquista coletiva e um direito de todos, garantido pelo SUS. Juntos podemos alcançar um futuro mais seguro e saudável. Vacina é para todos. Vacinas salvam vidas! Participe você também desse movimento.
Ethel Maciel é secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, enfermeira, epidemiologista e professora titular da Ufes.