Dia Nacional da Imunização: o Brasil voltou e o Zé Gotinha também

Zé Gotinha e Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde Crédito: Divulgação/Ministério da Saúde

Nas Unidades Básicas de Saúde, nas escolas, nos ônibus, rádios e televisões, nos nossos corações. Esse sempre foi o lugar ocupado por ele: o nosso Zé Gotinha. Em tempos sombrios e de negacionismo, o símbolo da imunização desde 1986 ficou sumido, mas agora o Brasil voltou, a vacina voltou e o Zé Gotinha também.

Hoje, 9 de junho, é dia de celebrarmos o Dia Nacional da Imunização. Uma data de extrema importância para conscientizar sobre a relevância da vacinação como elemento fundamental de nossas vidas. Data para lembrar que se não fossem as vacinas, o mundo que conhecemos seria diferente, pois muito mais pessoas teriam morrido com doenças que conseguimos eliminar ou reduzir graças às descobertas científicas.

Caderneta de vacinação em posto de vacinação de Cariacica - ES Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Esse é o dia de nos lembrar do nosso compromisso como sociedade em manter o calendário de vacinação atualizado, independentemente da idade ou estágio da vida em que nos encontramos.

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza vacinas para todas as idades de forma gratuita. Isso significa que cada pessoa tem acesso às vacinas necessárias para proteger a si mesma e aos seus entes queridos. O SUS oferece um amplo espectro de vacinas, desde as destinadas aos recém-nascidos até as voltadas para os idosos.

Todos os imunizantes fornecidos pelo nosso SUS são comprovadamente seguros e eficazes. A única vacina ruim é aquela que não está no braço. O que antes era natural para os brasileiros, passou a ser assunto de dúvidas na população por causa da distribuição de mentiras e desinformação dos últimos anos. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), tem se dedicado a fortalecer as ações de vacinação em todo país e resgatar a confiança da população na ciência.

Com a queda nas coberturas vacinais, damos brecha para a reintrodução de doenças já eliminadas no Brasil, como o sarampo. A atualização do calendário de vacinação é crucial para garantir que estaremos protegidos contra doenças infecciosas. Além disso, a imunização também desempenha um papel essencial na redução da disseminação dessas doenças, contribuindo para a proteção coletiva.

O Movimento Nacional pela Vacinação, lançado pelo presidente Lula e pela ministra Nísia Trindade, é pauta prioritária do Governo Federal. Desde o dia 27 de fevereiro, quando foi lançado, estamos trabalhando incessantemente para regularizar os estoques, refazer contratos e garantir a vacina no braço da população. Meu trabalho à frente da secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, responsável pela gestão do PNI, é buscar promover a ciência, a saúde pública e o bem-estar coletivo. Para isso, estamos mobilizando vários setores da sociedade e apoiando estados e municípios para que juntos possamos recuperar as altas taxas de cobertura vacinal, de que tanto nos orgulhávamos e éramos referência mundial.

É crucial apoiar e participar do Movimento Nacional pela Vacinação, compartilhando apenas informações baseadas em evidências científicas, combatendo mitos e incentivando a participação ativa de todos na proteção da nossa saúde e na construção de uma sociedade mais saudável. E lembrar a todos que a vacinação tem salvado inúmeras vidas ao longo dos anos.

A imunização universal e gratuita é uma conquista coletiva e um direito de todos, garantido pelo SUS. Juntos podemos alcançar um futuro mais seguro e saudável. Vacina é para todos. Vacinas salvam vidas! Participe você também desse movimento.