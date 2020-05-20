Dia do Pedagogo: A rotina mudou, mas o aprendizado não pode parar

Educação a distância, com a tecnologia como recurso Crédito: Divulgação

A frase que está no título deste texto foi ouvida muitas vezes por todos nós, docentes das mais diversas instituições educacionais. Nunca discutiu-se tanto sobre as formas de ensinar e aprender no século XXI. A educação precisou se adaptar em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Mudar, recomeçar, reinventar, muitas oportunidades de aprendizado.

Uma pandemia acabou mostrando que a função do pedagogo está cada vez mais em alta. Por isso, neste Dia do Pedagogo, data instituída pelo Decreto de Lei nº 7.264, de 20 de maio de 2010, diante de um isolamento que nos tira da rotina de viver próximos em nossas salas de aulas, mas que não nos impede de “desaprender” para reaprender e buscar soluções melhores. Profissionais pedagogos mais rápidos do que pensávamos trouxeram a primeira resposta ao fechamento das escolas: o uso das tecnologias digitais. Pois o mundo mudou, mas o aprendizado pode ocorrer em qualquer lugar, como nos diz Carlos Rodrigues Brandão.

A data homenageia os profissionais pedagogos responsáveis por ajudar na educação, formação e aconselhamento de crianças e adolescentes em escolas de todo o país. Mais do que nunca o papel do professor está sendo valorizado, pois estão percebendo que ensino não é tarefa para amadores.

Assim como vimos grandes saltos na medicina logo após grandes epidemias, creio que teremos uma evolução muito positiva como resultado de um cenário negativo. E a Pedagogia, como ciência da Educação, também vai evoluir e, como sempre, trazer grande contribuição para o mundo.

É nesse movimento que nós, pedagogos, estamos em alta, reaprendendo e buscando novas formas de ensinar superando a distância. Grandes desafios para nós, mas somos muito criativos e cada um do seu jeito conseguirá “trazer de novo à imperiosidade da prática formadora [...] da esperança” nas experiências educacionais, como disse Paulo Freire, um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial.

Para justa homenagem a esses profissionais tão importantes, ressaltamos que as demandas são muitas e muitos os desafios, afinal, vivemos tempos desafiadores. Mas não estamos sozinhos. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco contabilizou 157 países e cerca de 1,4 bilhão de alunos em casa, sem aulas presenciais, sem poder estar no convívio escolar com seus professores e colegas. Viu só! Não somos os únicos.

Pode parecer difícil a princípio, mas é possível. A educação está acontecendo de uma forma diferente e, na complexidade e multiplicidade de realidades, estamos todos vivendo construindo a história de uma nova educação. Vejo a crescente valorização do pedagogo, da Pedagogia, do professor e da Educação numa escalada exponencial de pensar fora da caixa e que coloque a criatividade no centro dos avanços tecnológicos pela busca da aprendizagem. A rotina mudou, mas o aprendizado não pode parar, feliz Dia do Pedagogo!