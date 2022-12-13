Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Descontos e bonificações: como fica a incidência de PIS e Cofins
Paulo Cesar Caetano

Artigo de Opinião

É advogado tributarista
Paulo Cesar Caetano

Descontos e bonificações: como fica a incidência de PIS e Cofins

Recentemente, decisões no âmbito administrativo e judicial foram proferidas rechaçando a incidência de PIS e Cofins sobre as bonificações e descontos incondicionais
Paulo Cesar Caetano
É advogado tributarista

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 11:34

Publicado em 

13 dez 2022 às 11:34
Implacavelmente, as autoridades federais, usando seu direito de cobrar tributos, insistem em fazer valer suas interpretações, mesmo que equivocadas. Recentemente, decisões no âmbito administrativo e judicial foram proferidas rechaçando a incidência de PIS e Cofins sobre as bonificações e descontos incondicionais. Esse tema é de suma importância visto que é praticado de forma reiterada na relação comercial.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais do Carf, última instância administrativa federal, decidiu que o desconto incondicional é aquele concedido independentemente de qualquer condição futura, não sendo necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a usufruir do benefício.
Por outro lado, entendeu que a bonificação consiste na entrega, por parte do fornecedor, de uma quantidade maior de produto vendido, em vez da concessão de uma redução do valor da venda. Assim, o preço médio de cada produto é reduzido, já que o vendedor aumenta a quantidade sem causar redução do preço do negócio.
Pausa no financiamento imobiliário deve ser feita com cautela
Dúvidas com impostos Crédito: Freepik
No caso a respeito de que se fala, as bonificações e descontos comerciais ao se enquadrarem como descontos incondicionais, independentemente da ausência de descrição na nota fiscal, devem ser considerados como parcela redutora do custo de aquisição para o adquirente. Assim, as bonificações e os descontos comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de receita passível de tributação do PIS e Cofins.
O litígio começou a partir da publicação das Soluções de Consultas COSIT N, 542/2017, combinada com a Solução de Consulta n. 202/2021, em que a Receita Federal passou a orientar seus auditores de que devem cobrar PIS e Cofins sobre os valores recebidos em espécie bem como sobre os abatimentos recebidos dos seus fornecedores. Para a Receita Federal as bonificações e descontos são receitas e devem incidir sobre tais importâncias as contribuições ao PIS e Cofins.

Veja Também

Correção da tabela do Imposto de Renda vira impasse entre Lula e Centrão

Pensão alimentícia: como fazer para ter Imposto de Renda devolvido

Quem pagou Imposto de Renda sobre pensão alimentícia deve retificar

Recentemente, entretanto, essa discussão foi definida de forma favorável aos contribuintes. As decisões proferidas no Tribunal Administrativo (Carf) e pela Justiça Federal foram favoráveis à tese dos contribuintes. Ou seja, bonificações e descontos concedidos não podem ser tributados pelos PIS e Cofins, visto que não representam ingresso de nova receita.

Tópicos Relacionados

Receita Federal Imposto PIS/Pasep
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados