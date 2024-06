Da Netflix à TV a cabo: futuro do streaming será voltar ao passado?

Na última década, os serviços de streaming prometiam revolucionar o consumo de entretenimento, oferecendo uma alternativa acessível e democrática à televisão tradicional. A promessa era simples: democratizar o acesso a conteúdo, dar ao usuário o poder de escolha e acabar com a tirania dos canais de TV a cabo.



Contudo, com o passar dos anos, o mercado de streaming se fragmentou drasticamente. O surgimento de novos players resultou em uma proliferação de plataformas, cada uma com seu próprio catálogo exclusivo. Essa multiplicação de serviços trouxe também a necessidade de múltiplas assinaturas para acessar todo o conteúdo desejado, algo que gradualmente elevou os custos para os consumidores.