Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Cresce o número de empresas que estão indo à falência devido à pandemia
José Euclides Ferreira e Gilberto Batista

Artigo de Opinião

Recuperação judicial

Cresce o número de empresas que estão indo à falência devido à pandemia

Sem emprego, o brasileiro não compra e, assim, a conta não fecha. O cenário que podemos vislumbrar, portanto, é de uma economia amplamente estagnada, insolvente, que poderá levar a uma quebradeira
José Euclides Ferreira e Gilberto Batista

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 05:00

Publicado em 

28 jun 2020 às 05:00
Coronavírus afeta economia
Coronavírus afeta economia Crédito: pixabay/ Fernando Zhiminaceila
Os dados confirmam. Cresce, significativamente, o número de empresas que estão indo à falência em decorrência da Covid-19. O cenário incerto provocado pela pandemia, potencializado pelas muitas crises econômicas que o mercado sofreu nos últimos anos, impacta muitos negócios.
Mas não precisava ser assim. Muito da quebradeira seria evitada se elas usassem uma lei criada há 15 anos para disciplinar a Recuperação Judicial e Extrajudicial de Empresas, em substituição à ultrapassada “concordata”, que estabelece mecanismos para que, em crise econômico-financeira, possam superar as dificuldades.

Veja Também

Desde o início da crise, mais de 7 mil pessoas tornaram-se MEIs no ES

Expectativa otimista sobre crescimento do PIB após a pandemia

Deflação e crédito dão empurrãozinho nas vendas das lojas no ES

Conhecer a legislação e adotá-la sem dúvida reduzirá o impacto da crise. O mundo assiste a uma das mais devastadoras crises humanitárias em razão da pandemia. O Banco Mundial estima retração econômica global de 5,2%, com o Brasil encolhendo 8%. A Federação do Comércio do Rio de Janeiro aponta para a maior redução de consumo em cinco anos.
Recente estudo do Ibope Inteligência diz que metade dos brasileiros cortou despesas. No Espírito Santo, a Federação do Comércio estima perdas superiores a R$ 3 bilhões.

Veja Também

Governo busca investimento em ferrovias, e o ES aposta em dois projetos

Pandemia não freia importações de aviões e de carros pelo ES

Campanhas incentivam consumo de produtos feitos no Espírito Santo

O que isso tudo significa? Numa lógica de vasos comunicantes, quando o cidadão comum reduz o consumo, gera-se uma reação em cadeia, visto que sem consumo a indústria fica ociosa, não compra matéria-prima dos fornecedores, levando ao desemprego.
Sem emprego, o brasileiro não compra e, assim, a conta não fecha. O cenário que podemos vislumbrar, portanto, é de uma economia amplamente estagnada, insolvente, que poderá levar a uma quebradeira. Em meio a tudo isso, muitas empresas com dificuldades financeiras parecem desconhecer a lei criada em 2005, que oferece reais possibilidades de superação, visando a preservar negócios, manter empregos, pagar fornecedores e gerar renda.

Veja Também

O que esperar da economia capixaba neste ano em em 2021?

As commodities devem causar efeito amortecedor na economia capixaba

Fica o alerta, portanto, para que os profissionais que assessoram empresas – administradores, contadores, advogados, economistas -, esclareçam os empreendedores sobre o momento adequado para utilizar essa ferramenta jurídica tão eficaz. Pois não adianta pedir recuperação judicial, quando a empresa já se encontra irrecuperável.
*Os autores são advogado e contador, respectivamente, ambos especialistas em Recuperação Judicial

Tópicos Relacionados

Economia empresas Covid-19 Pandemia Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados