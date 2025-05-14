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Carine Marques de Brito Chaves

Artigo de Opinião

É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV)
Carine Marques de Brito Chaves

CPI das Bets: a culpa não é da Virgínia

Ela está promovendo o que muitos fazem, surfando numa onda que, apesar de nebulosa na lei, é extremamente lucrativa. A verdadeira pergunta é: por que um story convence tanto? Por que há tanta gente vulnerável a isso?
Carine Marques de Brito Chaves
É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV)

Públicado em 

14 mai 2025 às 16:20
O problema não são só as bets.
O problema é achar que um clique pode mudar sua vida — e ninguém ter te ensinado o contrário.
No Brasil, apostas esportivas viraram febre. Estão em comerciais de TV, estampadas nas camisas dos maiores clubes, no “arrasta pra cima” de quem vende estilo de vida.

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Viraram parte do cenário. Parte do algoritmo.
Mas antes de apontar o dedo para o marketing, a pergunta é outra: quem preparou essas pessoas para resistir?
A resposta é simples: ninguém.
A gente cresce aprendendo a decorar fórmulas, mas não sabe o básico sobre dinheiro.
Não sabe o que é juros, não entende o valor do tempo no investimento e acredita, sinceramente, que enriquecer é uma questão de sorte.
Claro que as bets são parte do problema. Elas seduzem com a promessa rápida, criam uma falsa sensação de controle, e operam num sistema que lucraria menos se o jogador ganhasse mais.
E aí vem a polêmica:
A culpa não é da Virgínia.
Ou pelo menos, não só dela.
Ela está promovendo o que muitos fazem, surfando numa onda que, apesar de nebulosa na lei, é extremamente lucrativa. A verdadeira pergunta é: por que um story convence tanto? Por que há tanta gente vulnerável a isso?
Talvez porque o Estado nunca ensinou a duvidar. Nunca ensinou a calcular.
Nunca ensinou que dinheiro fácil costuma custar caro.
A ausência de educação financeira é a aposta mais segura que o sistema fez.
E está ganhando.
A influencer Virgínia Fonseca depõe na CPI das Bets
A influencer Virgínia Fonseca depõe na CPI das Bets Crédito: Gabriela Biló/Folhapress
Enquanto isso, seguimos formando gerações que confundem sorte com estratégia, risco com oportunidade. E o pior: seguem acreditando que perder tudo é apenas parte do jogo.
Não é.
Isso é falha de um país que abandonou a educação e deixou o entretenimento fazer esse papel.
No fim, as bets não são a causa.
São só o sintoma de um Brasil que prefere iludir a ensinar.

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