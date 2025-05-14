CPI das Bets: a culpa não é da Virgínia

O problema não são só as bets.

O problema é achar que um clique pode mudar sua vida — e ninguém ter te ensinado o contrário.

No Brasil, apostas esportivas viraram febre. Estão em comerciais de TV, estampadas nas camisas dos maiores clubes, no “arrasta pra cima” de quem vende estilo de vida.

Viraram parte do cenário. Parte do algoritmo.

Mas antes de apontar o dedo para o marketing, a pergunta é outra: quem preparou essas pessoas para resistir?

A resposta é simples: ninguém.

A gente cresce aprendendo a decorar fórmulas, mas não sabe o básico sobre dinheiro.

Não sabe o que é juros, não entende o valor do tempo no investimento e acredita, sinceramente, que enriquecer é uma questão de sorte.

Claro que as bets são parte do problema. Elas seduzem com a promessa rápida, criam uma falsa sensação de controle, e operam num sistema que lucraria menos se o jogador ganhasse mais.

E aí vem a polêmica:

A culpa não é da Virgínia.

Ou pelo menos, não só dela.

Ela está promovendo o que muitos fazem, surfando numa onda que, apesar de nebulosa na lei, é extremamente lucrativa. A verdadeira pergunta é: por que um story convence tanto? Por que há tanta gente vulnerável a isso?

Talvez porque o Estado nunca ensinou a duvidar. Nunca ensinou a calcular.

Nunca ensinou que dinheiro fácil costuma custar caro.

A ausência de educação financeira é a aposta mais segura que o sistema fez.

E está ganhando.

A influencer Virgínia Fonseca depõe na CPI das Bets Crédito: Gabriela Biló/Folhapress

Enquanto isso, seguimos formando gerações que confundem sorte com estratégia, risco com oportunidade. E o pior: seguem acreditando que perder tudo é apenas parte do jogo.

Não é.

Isso é falha de um país que abandonou a educação e deixou o entretenimento fazer esse papel.

No fim, as bets não são a causa.